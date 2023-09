Disney +, le nuove serie in arrivo a settembre 2023: la lista

Roma, 5 settembre 2023 – Quali saranno le nuove serie che verranno aggiunte su Disney Plus a partire da settembre 2023? Ecco una lista delle novità più interessanti,

I am Groot, 2° stagione - 6 settembre

Ritorna l’appuntamento con la serie di corti che vedono come protagonista il simpatico alberello nato nell’universo dei Guardiani della Galassia. Anche questa volta, Baby Groot si ritroverà ad esplorare l’universo (e oltre!), trovandosi faccia a faccia con nuove e colorate creature e ambienti fantastici. Anche in questi cinque cortometraggi sarà il celebre Vin Diesel a dare la voce al divertente personaggio. La serie vede Kirsten Lepore in veste in sceneggiatrice e regista.

The Other Black Girl - Dal 13 settembre

Protagonista della serie è Nella, un’assistente editoriale stanca di essere l’unica ragazza nera della sua azienda: la protagonista è dunque entusiasta quando il suo capo assume Hazel, una ragazza che però fin da subito inizia ad avere molto più successo di lei. Nella scopre dunque che qualcosa di inquietante sta accadendo sul suo posto di lavoro, e inizierà ad indagare per scoprire la verità.

Bertie Gregory - A tu per tu con gli animali (docuserie) - Dal 13 settembre

Uno show perfetto per tutti gli appassionati dell'affascinante universo naturale. Al centro troviamo le avventure di Bertie Gregory, esploratore che viaggia in tutto il mondo per mostrare, come mai nessuno ha fatto prima d’ora, la vita quotidiana di animali straordinari. Lui e il suo team sfidano condizioni estreme per raccontare, con tecnologie all'avanguardia, tutte le sfide e i pericoli che oggi il mondo animale deve affrontare sul pianeta Terra.

I Griffin, 20° stagione - Dal 27 settembre

La famiglia più sgangherata, sboccata e assurda della cittadina fittizia di Quahog torna con una serie di esilaranti episodi, come sempre molto poco politicamente corretti e carichi di una verve comica che pochi altri cartoon possono vantare.

This Fool, 2° stagione - Dal 27 settembre

Ambientata a Los Angeles, la serie segue le disavventure del protagonista Julio, che dopo le ultime delusioni lavorative e amorose si imbarca alla ricerca di nuove esperienze affiancato dal coinquilino Luis e supportato dal ministro Payne, dallo chef Percy e da altri ex Huggers.

The Kardashians, 4° stagione - Dal 28 settembre

Uno sguardo senza filtri (o quasi) sulle vite personali e private delle sorelle Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie, che ci riporteranno all’interno delle loro lussuose ville, tra drama, gossip, lacrime e risate.