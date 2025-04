La Disney blocca il live-action su ‘Rapunzel’ dopo il flop di ‘Biancaneve’

La Disney avrebbe bloccato la produzione del live-action su ‘Rapunzel’, ispirato all’omonimo film d’animazione uscito nel 2010, dopo i risultati non proprio ottimi ottenuti da ‘Biancaneve’. Secondo alcune fonti vicine alla casa di produzione, infatti, il remake della favola sulla principessa dalla lunga treccia bionda intrappolata nella torre, sarebbe attualmente in stand-by per consentire al team di lavorare al meglio e ricalibrare le proprie mosse.

Cosa è accaduto a ‘Biancaneve’

‘Biancaneve’, il live-action ispirato al primo lungometraggio animato della Disney (a sua volta tratto dalla favola dei fratelli Grimm), non ha infatti ottenuto il successo aspettato. Le protagoniste Rachel Zegler e Gal Gadot non hanno convinto il pubblico nei loro ruoli della principessa e della matrigna cattiva e anche il botteghino lo dimostra.

A fronte di un budget di circa 270 milioni di dollari (più 100 di marketing), si stima che il film dovrebbe incassare a livello globale circa 225 milioni. Un vero e proprio flop. Pare che gli spettatori siano rimasti delusi dagli eccessivi cambiamenti di trama del lungometraggio che non ha rispettato l’originale e neppure la rivisitazione di Walt Disney del 1937.

Quando vedremo Rapunzel?

È per questo che, a fronte di un investimento poco soddisfacente, la casa di produzione ha deciso di mettere in stand-by il remake di ‘Rapunzel’. La storia dovrebbe rifarsi al cartone del 2010 (anche esso tratto dall’omonima favola dei Grimm) in cui la giovane principessa viene intrappolata da una strega in una torre altissima e, grazie alla sua folta chioma bionda e a un ladro che si innamora di lei e l’aiuta a fuggire, scopre finalmente il mondo fuori dalle mura della sua prigione.

Tra il 2010 e il 2011 la versione cartoon della storia ha incassato quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo ed è stato candidato all’Oscar per la canzone originale.

I rumors sul film

La lavorazione del live-action, comunque, non è stata cancellata, ma solo attualmente sospesa. Si sa già che sarà Michael Gracey a dirigerlo e Jennifer Kaytin Robinson dovrebbe occuparsi della sceneggiatura. Alcuni rumors parlavano anche della popstar Sabrina Carpenter per il ruolo della protagonista.

I live action attualmente in produzione

Se per ‘Rapunzel’ il futuro è ancora incerto, sappiamo però che la Disney ha già due live-action in cantiere e, anzi, in fase di uscita o realizzazione. ‘Lilo & Stich’ (ispirato al cartone del 2002) sarà nelle sale a partire dal 23 maggio 2025 e ‘Oceania’ (realizzato nel 2016 in versione animata) che dovrebbe, invece, uscire il 10 luglio del 2026.