Disney +, le migliori serie da vedere a luglio 2023

Ci sono tante novità e chicche in arrivo su Disney Plus questo mese. La piattaforma streaming ha in serbo per i suoi iscritti molti prodotti nuovi che ci faranno compagnia a partire dal mese di luglio 2023 e in avanti. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Bleach - Thousand-Year Blood War (Seconda parte) - dall’8 luglio

La seconda parte della serie racconta le emozionanti avventure del personaggio Ichigo Kurosaki, che è diventato un mietitore di anime ottenendo enormi poteri grazie ad un incontro fortuito. Rimasto coinvolto in un tumulto di anime passate a miglior vita, il personaggio si troverà costretto ad affrontare nuove rischiose sfide, anche se questa volta avrà al suo fianco i suoi amici più fidati.

The Company you keep - dal 12 luglio

La serie drammatica è stata ideata da Julia Cohen e vede come protagonisti assoluti Milo Ventimiglia e Catherine Haena Kim. Lo show ruota intorno alla vicenda del truffatore Charlie Nicoletti, che quasi per caso si ritrova sul suo percorso l’agente della CIA sotto copertura Emma Hill, con la quale si ritroverà a trascorrere un’intensa notte di passione (e della quale si innamorerà) senza essere consapevole che, in realtà, le loro storie e le loro vite sono agli antipodi.

Futurama (11° stagione) - dal 24 luglio

La serie in assoluto più attesa su Disney Plus delle prossime settimane è però senza ombra di dubbio la nuova stagione di Futurama, l’11° per essere precisi. Dopo ben 10 anni di stop, lo show animato nato dal genio di Matt Groening riporterà i telespettatori in un’America del 3000, tra astronavi, macchine volanti, bizzarri alieni e automi ubriaconi e senza scrupoli. Torneranno ovviamente tutti i più amati protagonisti della serie come il simpatico Fray, la fidanzata Leela e Kif e Amy. Tantissimi i temi caldi di questa nuova stagione, tra i quali la cancel culture, le serie tv in streaming, i vaccini e i bitcoin.