Disney Plus, nuovi film di agosto 2023: la lista e le trame

Ad agosto 2023 la nota piattaforma di streaming Disney Plus aggiungerà al suo catalogo soltanto un paio di nuovi film. Ecco dunque quali saranno le novità di questo mese e quali sono le rispettive trame di questi due progetti cinematografici.

Guardiani della galassia - Volume 3

Disponibile a partire dal 2 agosto, è il terzo e ultimo capitolo della saga dei Guardiani della galassia, il gruppo di personaggi del Marvel Cinematic Universe amatissimi da parte di milioni di fan in giro per il mondo. In questo terzo film, il bizzarro gruppo di improbabili supereroi si sta ambientando a Knowhere: tutto sembra andare nel verso giusto, ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento passato di Rocket. Quill, proprio mentre sta ancora piangendo la morte dell’amata Gamora, si ritrova obbligato a riunire il suo team per salvare la vita di Rocket: non sarà una missione semplice, anche perché se non dovesse andare a buon fine la storia dei Guardiani si potrebbe concludere per sempre.

Gli amici delle vacanze 2

La trama di questo sequel si sviluppa a partire dalla fine di ‘Gli amici delle vacanze’ e vede la coppia di neosposi, composta da Marcus ed Emily, invitare i loro disinibiti amici Ron (interpretato dal wrestler John Cena) e Kyla, anch’essi sposati da poco e con un bambino, a unirsi a loro per una spensierata vacanza. Marcus si è aggiudicato un viaggio pagato in un resort dei Caraibi e il suo scopo è quello di incontrare i proprietari del resort e fare un’offerta per un contratto di costruzione per un hotel di loro proprietà a Chicago. La situazione prenderà una pessima piega quando nel resort arriverà il padre di Kyla Reese (Steve Buscemi): il detenuto rovinerà il viaggio perfetto agli amici, provocando il caos più totale.