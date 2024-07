Disney +, le uscite del mese di luglio 2024

Quali sono le novità in arrivo su Disney+ nel mese di luglio 2024? Proviamo a rispondere a questo interrogativo con la nostra guida che vi segnala tutte le serie tv e i film che saranno disponibili nelle prossime settimane sulla piattaforma streaming.

Le serie tv e i film in arrivo a luglio 2024 su Disney+

Gli abbonati di Disney+ avranno una ricca scelta tra serie tv e film di diverso genere e produzione. Si parte con "Bluey Minisodes" già disponibili dal 3 luglio. Il ritorno di Bluey con una serie su Disney Plus si conferma essere un faro nel panorama dell’animazione per bambini. I più piccoli potranno gustarsi alcuni episodi brevi, ciascuno della durata di 1-3 minuti, incentrati sulle nuove avventure e lezioni di vita da parte della famiglia Heeler. Un modo utile per imparare e per divertirsi, contemporaneamente. In quella stessa data, spazio anche alla 19esima stagione di “American Dad” e agli ultimi episodi di “Non sono ancora morta”, cancellata dopo solo due stagioni. La seconda stagione sarà disponibile dal 3 luglio. La prima vera novità legata alle serie tv è online dal 10 luglio 2024. “Under the bridge” è una miniserie televisiva di produzione americana di genere crime drama sviluppata da Quinn Shephard e basata sul romanzo di Rebecca Godfrey. La serie è stata presentata in anteprima su Hulu il 17 aprile 2024, negli Stati Uniti. Al centro della trama la storia di Reena Virk, una quattordicenne canadese di origini indiane che non riesce ad integrarsi con i suoi coetanei. La giovane vive nella casa famiglia Seven Oaks ma non riesce a crearsi amicizie solide e si ritrova spesso al centro di atti di bullismo da parte delle altre ragazze rifugiate come lei nella struttura per adolescenti. Viene presa in giro per il suo peso, per il colore della pelle. Un giorno, durante una festa, Reena sparisce nel nulla e non si hanno più sue notizie. Le indagini partono e portano alla luce un mondo sotterraneo di bugie, segreti e inaspettate rivelazioni. A cercare di scoprire cosa sia successo alla giovane ragazza sono la poliziotta Cam Bentland insieme ad una scrittrice appena tornata in città, Rebecca Godfrey. La serie è tratta da una storia vera e racconta come è morta e chi ha ucciso la giovane. Una miniserie che non lascerà indifferente il pubblico. Il 12 luglio ecco arrivare “Descendants: L’ascesa di Red”, l’attesissimo secondo capitolo. Ecco la sinossi ufficiale del sequel: “Dopo il colpo di stato della Regina di Cuori a Auradon, sua figlia, la ribelle Red, e la figlia di Cenerentola, la perfezionista Chloe, uniscono le forze per viaggiare indietro nel tempo e provare a impedire l'evento traumatico che ha portato la madre di Red a diventare cattiva”. Il 17 luglio sarà caricata la seconda stagione di “Will Trent”. L'agente speciale è stato abbandonato alla nascita e ha dovuto sopportare un duro cammino per raggiungere la maggiore età nel sistema di affidamento di Atlanta. È determinato a fare in modo che nessuno si senta come lui. Gli episodi della seconda stagione sono, in totale, 10. Il mese si chiude, il 29 luglio, con la 12esima stagione di “Futurama”.