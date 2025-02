Dieci sit-com da rivedere su Mediaset Infinity

Roma, 16 febbraio 2025 – Se in America continuano ad andare in onda regolarmente e, in passato, alcuni titoli sono diventati veri e propri cult, le sit-com italiane hanno fatto spesso fatica a imporsi come genere, nel nostro Paese. Ci sono alcuni titoli che hanno dipinto un’era e sono stati un successo ma, in altri casi, non hanno mai lasciato un vero e proprio segno e si sono conclusi dopo alcune stagioni, quasi in sordina. Se siete nostalgici di questo genere e volete rivedere alcune sit-com italiane, su Mediaset Infinity c’è la possibilità di rivedere produzioni con volti noti per fare un tuffo nel passato.

Casa Vianello

Era inevitabile e doveroso iniziare con questo titolo. Sandra Mondaini e Raimondo Vianello hanno davvero segnato un’epoca con le loro avventure surreali e irresistibili. Venne trasmessa dal 1988 al 2007 e include ben 26 stagioni per un totale di 338 episodi. La storia si incentra sulla vita quotidiana coniugale della coppia (sposati nella finzione e anche nella vita reale) tra battibecchi, equivoci e doppi sensi. Ogni episodio vede situazioni buffe che portano, spesso, il povero Raimondo al centro di guai da gestire e risolvere mentre la moglie, a fine puntata, si lamenta con il classico “Che barba, che noia”, come se non fosse mai successo nulla di eccitante o eclatante.

Finalmente soli

Venne trasmessa dal 1999 al 2004 con protagonisti Gerry Scotti e Maria Amelia Monti. Formata da 5 stagioni, ha visto un totale di 85 episodi dalla durata di circa 30 minuti ciascuno. Spin-off di “Io e la mamma” vede protagonista Gigi, che mette su famiglia per lasciare la casa di sua madre Delia. Accanto a lui l’amata Alice Fumagalli, prima impiegata in una agenzia di turismo e poi tassista, apprensiva ma estroversa. Non mancano equivoci e situazioni grottesche che, nel corso delle stagioni, coinvolgono anche i figli dei due. Accanto a loro, a “peggiorare” il tutto, ci sono anche il vicino Spartaco, la moglie Elvira e Wanda, la madre di Alice.

Arriva Cristina

Con 36 episodi e una sola stagione, la sit-com vede protagonista Cristina D’Avena. Si tratta dello spin-off della serie cult “Licia”. La protagonista della trama era proprio Cristina D'Avena, che aveva dato vita ad un complesso musicale insieme ai suoi compagni di università. Questi momenti musicali si intervallavano anche con gli studi in medicina e le avventure familiari, condite da ansie, gioie e qualche delusione.

Nonno Felice

Protagonista assoluto era l’amatissimo Gino Bramieri nei panni di Felice, un ex alpino e patriarca della famiglia Malinverni. L’uomo ha tre nipotini, Federico (Federico Rizzo) e le gemelle Eva e Morena (Eva e Morena Prantera). I genitori dei bimbi, Franco (interpretato da Franco Oppini), architetto, e Ginevra (Paola Onofri), commercialista, sono sempre impegnati e sommersi dal lavoro e quindi è sempre il nonno a prendersi cura dei tre nipotini. E non mancano varie avventure e disavventure che lo vedono protagonista e risolutore. Sono stati girati 77 episodi per un totale di 3 stagioni.

Belli dentro

Con protagonista Geppi Cucciari, la serie comica racconta sul piccolo schermo, in chiave umoristica, la vita quotidiana dei detenuti, con una particolare attenzione alle regole della vita in prigione e gli espedienti delle persone per renderla più umana e sopportabile. Dalla seconda stagione la sitcom è stata registrata all'interno dello Zelig di Milano, in viale Monza, con il pubblico presente in studio. 4 stagioni per 77 episodi a comporre la sit-com.

Ugo

L’occasione è quella perfetta per i nostalgici di Barbara D’Urso in tv e soprattutto su Mediaset. La serie tv, infatti, vede protagonista l’ex volto di Canale 5 accanto a Marco Columbro. Ugo Fòrmica si trasferisce con la moglie Veronica e la figlia di lei Valentina in un nuovo appartamento nella casa della suocera, Wilma. Lì vivono anche la sorella di Veronica, Ketty, con la dispettosa e simpatica figlia Erika. Non mancano incursioni di persone pronte a fare visita alla famiglia allargata, creando equivoci e situazioni comiche. In onda nella stagione 2002/2003, è composta da 20 episodi.

Don Luca c’è

Seguito della serie Don Luca (trasmesso dal 2001 al 2004) vede come protagonista Luca Laurenti. Andò in onda su Italia 1 nel luglio del 2008 e in parte nel dicembre del 2008 ma non ebbe il successo sperato e non riuscì a bissare il riscontro della serie ‘madre’, intitolata “Don Luca”. Il progetto si fermò alla prima stagione per un totale di 20 episodi.

Via Zanardi 33

La serie aveva una missione quasi impossibile poiché era stata progettata come risposta italiana a Friends. Gli ascolti, però, furono molto deludenti. Si era già pensato ad una seconda stagione che, però, non venne mai concretizzata proprio per il flop. Ambientata a Bologna, era incentrata sulle vicende di sei ventenni (tre ragazze e tre ragazzi) che vivevano nello studentato dell'università. Tra gli attori Elio Germano, Antonia Liskova e Cesare Cremonini.

Love Snack

Con Matteo Branciamore, Brenda Lodigiani e Chiara Mastalli, andò in onda su Italia 1 dal 2017 al 2018. Due le stagioni realizzate per un totale di 60 episodi. I due protagonisti si trovavano alla prese con la ricerca dell'anima gemella, tra appuntamenti romantici non sempre fortunati e riusciti, con l’incontro davanti ad un caffè o per una veloce pausa da McDonald's. Il formato prendeva spunto dal successo di Love Bugs e Camera Cafè, spostando però il contenuto verso storie principalmente sentimentali e comedy.

Finché c’è Ditta c’è speranza

Il gioco di parole del titolo ha origine proprio dai protagonisti di questa serie, ovvero la Premiata Ditta. In totale sono state registrate cinque stagioni, dal 1999 al 2003, prima su Canale 5 poi su Italia 1 e successivamente in replica su altri canali. Non c’era una storia vera e propria negli episodi a fare da collante ma era un insieme di sketch che vedono il quartetto comico interpretare ruoli diversi, da mariti sottomessi dalle mogli autoritarie, a famiglie in vacanza, bambini troppo cresciuti e tanti altri personaggi in vesti stravaganti e in situazioni alquanti improbabili. Ovviamente i protagonisti erano Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti.