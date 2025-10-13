Dexter ancora in azione: Paramount+ rinnova Resurrection per una seconda stagione

Il serial killer più amato della TV non ha ancora detto l’ultima parola. Paramount+ ha ufficializzato il rinnovo di ‘Dexter: Resurrection’ per una seconda stagione, confermando che la storia di Dexter Morgan continuerà. L’annuncio è arrivato poche ore fa attraverso un video diffuso sui social dal protagonista Michael C. Hall, che ha rassicurato i fan: “Ci vediamo presto. La scrittura è già in corso”. Cosa sappiamo.

Michael C. Hall: “Volevo essere il primo a farvi sapere che la storia continua”

Nel suo breve messaggio sui social, a proposito della nuova stagione in arrivo, il protagonista ha detto: “Ci sono novità in vista. La squadra degli sceneggiatori si sta formando adesso, e presto arriveranno nuovi dettagli. Ma volevo essere il primo a farvi sapere che la storia continua”. La serie, ideata e prodotta da Clyde Phillips, si inserisce nel vasto universo narrativo nato dai romanzi di Jeff Lindsay. Dopo le otto stagioni originali trasmesse tra il 2006 e il 2013 e il revival Dexter: New Blood (2021-2022), Resurrection ha riportato in scena il celebre tecnico forense con la doppia vita da giustiziere, proseguendo le vicende a poche settimane dagli eventi del capitolo precedente.

“Resurrection è il cuore pulsante del mondo di Dexter”

Nel primo ciclo di dieci episodi, andato in onda tra l’11 luglio e il 5 settembre 2025, Dexter si sposta a New York City alla ricerca del figlio Harrison. Ma la grande mela diventa un nuovo teatro di sangue, dove il protagonista incrocia un personaggio inquietante: il magnate Leon Prater, interpretato da Peter Dinklage. Il cast della prima stagione comprende anche Uma Thurman, Ntare Guma, Emilia Suárez e Dominic Fumusa, in una miscela di volti noti. E la formula ha avuto successo: Resurrection ha debuttato con oltre 4,4 milioni di spettatori nella prima settimana. Numeri che hanno convinto la piattaforma a investire ancora nel franchise, nonostante la recente cancellazione del prequel Dexter: Original Sin, inizialmente previsto per una seconda stagione. Phillips non ha nascosto il suo disappunto per la decisione, ma ha sottolineato che Resurrection è oggi “il cuore pulsante del mondo di Dexter”.

Il ritorno di un antieroe tra colpa e redenzione

Sulle trame future regna il mistero, ma gli appassionati possono aspettarsi lo sviluppo di alcune linee rimaste in sospeso: il destino di Charley (Uma Thurman), la minaccia rappresentata dal killer Al (Eric Stonestreet) e i segreti dei dossier lasciati da Prater. Secondo le prime indiscrezioni, le riprese della nuova stagione potrebbero iniziare nei primi mesi del 2026, con un debutto previsto entro la fine dell’anno. A quasi vent’anni dal suo esordio, Dexter continua a reinventarsi. La sua “resurrezione” non è solo narrativa ma anche simbolica: il ritorno di un antieroe che, tra colpa e redenzione, rimane una delle figure più affascinanti e oscure della serialità contemporanea.