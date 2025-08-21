‘Dawson’s Creek’, la data e il luogo della reunion

New York, 21 agosto 2025 - La reunion del cast di ‘Dawson’s Creek’ si farà. E adesso ci sono anche una data e un luogo: il 22 settembre al Richard Rodgers Theatre di New York. Una reunion che vedrà il cast della serie tv cult al completo per una causa altruista: raccogliere fondi da destinare a F-K Cancer e a James Van Der Beek. L’attore, che nella serie impersonava proprio il protagonista Dawson Leary, nel 2023 ha raccontato di avere un tumore al colon retto e da quel momento ha continuato ad aggiornare i fan sulle proprie condizioni di salute di fatto accendendo un importante riflettore proprio su questa malattia e sulla ricerca oncologica.

Tanto che il cast di ‘Dawson’s Creek’ si riunirà proprio per raccogliere fondi per la ricerca. A partecipare alla serata saranno Katie Holmes (Joey), Michelle Williams (Jen), Joshua Jackson (Pacey), Busy Philipps (Audrey), Mary Beth Peil (Evelyn “Grams” Ryan), John Wesley Shipp (Mitch Leery), Mary-Margaret Humes (Gail Leery), Nina Repeta (Bessie Potter), Kerr Smith (Jack McPhee) e Meredith Monroe (Andie McPhee).

Quella del 22 settembre non sarà una reunion statica, anzi. Il cast rimetterà in scena l’episodio pilota di ‘Dawson’s Creek’. I biglietti sono in vendita da domani, venerdì 22 agosto, su Broadway Direct.

Alzi la mano chi non sta canticchiando la colonna sonora ufficiale ‘I don’t want to wait’ di Paula Cole e quella ufficiosa, ovvero ‘Crazy for this girl’ di Evan e Jaron.