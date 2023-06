Danny Masterson colpevole di stupro: l’attore rischia 30 anni di carcere

Rischia trent’anni di carcere l’attore americano Danny Masterson per essere stato giudicato colpevole da una giuria di Los Angeles di due su tre capi d’imputazione per stupro.

Il 47enne è conosciuto al pubblico come star della sitcom statunitense ‘That ‘70s show’, andata in onda dal 1998 al 2006 sulla rete televisiva americana Fox.

Le accuse sono arrivate da tre donne, tutte membri di Scientology, giuridicamente riconosciuta negli Stati Uniti come religione, di cui Masterson era un esponente in vista. I fatti risalirebbero a oltre vent’anni fa, tra il 2001 e il 2003, nella casa hollywoodiana dell’attore.

Già nel dicembre del 2022 l’accusa era andata a processo, ma in quella circostanza la giuria non era stata in grado di raggiungere un verdetto. L’appartenenza al movimento religioso, infatti, l’avrebbe aiutato a evitare qualsiasi forma di responsabilità.

Adesso, però, con la scoperta di nuove prove, i procuratori hanno insistito affinché si svolgesse un secondo processo, che ha dato una svolta decisiva al caso.