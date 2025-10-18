Daniel Day-Lewis torna sul set: “Sono rinato con mio figlio regista”

Roma, 19 ottobre 2025 – Occorreva una motivazione forte a Daniel Day-Lewis per decidere di tornare su un set. Il tre volte premio Oscar, dopo avere girato nel 2017 Il filo nascosto, aveva detto basta. Un talento immenso, quello dell’attore nato a Londra 68 anni fa, più che rigoroso, maniacale nel prepararsi a un ruolo, reso celebre dal cinema, da film come L’ultimo dei Mohicani, Gangs of New York, Lincoln, ma con una grande carriera anche in teatro. Dopo otto anni, quella motivazione forte di cui aveva bisogno, gliel’ha fornita il figlio Ronan. “Sono grato a mio figlio per avermi fatto ritrovare la voglia di fare un film, di tornare al lavoro che amo”, ha detto Daniel Day-Lewis. Anemone è l’opera prima di Ronan Day-Lewis, scritta con il padre, che ne è anche protagonista e lo ha prodotto insieme a Brad Pitt.

Il film, già passato ai festival di New York e di Londra, è stato presentato ieri nell’ambito di “Alice nella città“, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, e sarà nelle sale dal 6 novembre. E Day-Lewis ha reso omaggio ad “Alice“. “Essere qui con mio figlio – ha detto – in questa manifestazione che valorizza i giovani registi di tutto il mondo, è pura gioia”.

Bagno di folla a Roma per padre e figlio che hanno incontrato il pubblico nell’affollatissimo Auditorium della Conciliazione, parlando del lavoro fatto insieme, dei temi del film, un dramma psicologico che scandaglia i rapporti tra padri e figli e tra fratelli. Ambientato nel nord dell’Inghilterra, in una natura tanto fosca e severa quanto affascinante, racconta la storia di due fratelli, Ray e Jem Stoker, interpretati da Daniel Day-Lewis e Sean Bean, che si ritrovano dopo molti anni e in un confronto teso, a tratti aspro, a tratti tenero, emergono ferite del passato, i ricordi di quel loro padre violento, degli abusi subiti da un prete pedofilo, tragedie e crimini di guerra per Ray, ex militare britannico di stanza in Irlanda.

“Sapevo che prima o poi avrei lavorato con Ronan perché fin da quando era piccolo creavamo delle storie insieme. Abbiamo iniziato a pensare a una trama e l’idea di due fratelli ha entusiasmato entrambi”, dice Daniel Day-Lewis. “È stata un’esperienza meravigliosa lavorare insieme”, dice Ronan. E conferma l’interesse condiviso con il padre per il tema del legame tra fratelli: “Ho due fratelli e per anni sono stato affascinato dall’idea della fratellanza e volevo trovare un modo per raccontare la bellezza e la drammaticità di questo rapporto. Mi colpisce e attrae il fatto che si passi dall’amore alla rabbia in pochi secondi. Sono partito da qui e poi sono arrivati altri temi come il tempo e il senso del presagio, l’ambiente fisico, gli alberi, il vento, il cielo e questi elementi più visivi che sono diventati entusiasmanti per me che provengo dal mondo della pittura”.

Ronan, 27 anni, pittore e ora anche regista, cresciuto in Irlanda e residente a Brooklyn, è figlio e nipote d’arte: sua madre, moglie di Daniel Day-Lewis dal ‘96, è Rebecca Miller, sceneggiatrice e regista, e suo nonno è il grande drammaturgo statunitense Arthur Miller. “I miei genitori sono stati di grande ispirazione per me fin da piccolo. Sono cresciuto circondato dai quadri di mia madre che prima di fare la regista – racconta Ronan – era una pittrice e credo che questo abbia fatto nascere in me la curiosità e l’interesse per la creazione di immagini. E penso di essere stato davvero fortunato ad avere dei genitori che mi hanno fatto vedere molti film fin da quando ero bambino”.

La sua opera prima da regista, in cui si riflettono anche le sue qualità di artista, si inserisce in modo convincente in una simile, prestigiosa e impegnativa tradizione familiare. E per quanto riguarda il padre, il grande Daniel Day-Lewis, già si parla di un possibile quarto Oscar.