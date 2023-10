‘Dampyr’ esce il 21 ottobre su Sky

Roma, 20 ottobre 2023 – ‘Dampyr’ è il film diretto da Riccardo Chemello, tratto dall'omonima serie di fumetti di genere horror creata da Mauro Boselli e Maurizio Colombo e pubblicata da Sergio Bonelli Editore. Il film esce domani, sabato 21 ottobre, su Sky. Il film rientra nella programmazione del canale Sky Cinema Halloween (canale 303) in occasione della festa più spaventosa e mostruosa dell’anno. Dal 21 al 31 ottobre saranno trasmessi con oltre 70 titoli dark e horror. Ci saranno anche le prime tv di ‘Bussano alla porta’ e ‘Halloween Ends’, capitolo conclusivo di uno dei franchise horror più famosi della storia del cinema.

Chi è il dampyr

‘Dampyr’ è incentrato sulla storia di Harlan Draka (Wade Briggs), truffatore che nella Romania rurale finge di essere un dampyr. Il termine che dà il titolo alla pellicola si riferisce a una creatura ibrida metà umano e metà vampiro ed è una figura presente nella mitologia slava. Del resto Harlan è nato da una donna umana e da un vampiro. All’inizio siamo catapultati in una notte oscura. Tre anziane aiutano una donna a partorire in una casa isolata. Sfortunatamente, la donna muore nel dare alla luce un bambino, e le tre rivelano la loro vera natura di streghe. Utilizzando un incantesimo, creano una barriera intorno all’abitazione per impedire a un cavaliere di entrare. Queste streghe, ritornate giovani, promettono di prendersi cura del bambino fino a quando sarà in grado di fare una scelta.

La scoperta di Draka

La storia, poi, si sposta nei Balcani del 1992, durante una guerra brutale. I soldati, sotto il comando di un uomo di nome Kurjak, cercano di mantenere la loro posizione nella città di Yorvolak. Draka fa un lavoro particolare: è impegnato a liberare i villaggi da spiriti malvagi inesistenti, che lui riuscirebbe a uccidere attraverso le sue facoltà soprannaturali. Lo aiuta Yury (Sebastiano Croft), suo fidato collaboratore e amico. Un giorno Draka è contattato da alcuni militari attaccati da vampiri. Harlan scoprirà che lui è realmente un dampyr, capace di uccidere anche il più terribile dei vampiri, quello di Gorka, Maestro della notte (David Morrissey). Tra i personaggi c’è anche Tesla (Frida Gustavsson), una vampira pentita e rinnegata, un mix particolare di fragilità e forza. Oltre che da Tesla, ad accompagnare Dampyr c’è il soldato Emil Kurjak (Stuart Martin).

Bonelli Cinematic Universe

Il lungometraggio ‘Dampyr’ rappresenta la produzione d'esordio del Bonelli Cinematic Universe nell’ambito del progetto di Bonelli Entertainment. Quest’ultimo è il braccio produttivo dedicato allo sviluppo di progetti cinematografici e televisivi basati sui suoi personaggi, amati da varie generazioni di lettori, come la serie animata ‘Dragonero’, una co-produzione internazionale insieme a Rai Kids, Power Kids e NexusTV, e il live-action su Dylan Dog di 10 episodi in una coproduzione firmata da SBE e da Atomic Monster, per la regia di James Wan.

