"Dalla parte dei bambini contesi". Via le gabbie, è tornato Capuano

In Italia ogni anno migliaia di bambini vivono sulla propria pelle il trauma della separazione dai genitori. Con L’isola di Andrea, che dopo essere stato presentato fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia – dove ha vinto il premio Pietro Bianchi – sarà presentato questa sera nell’isola della Maddalena al premio Solinas, il più importante riconoscimento per le sceneggiature in Italia, Antonio Capuano porta al cinema questa ferita sociale, raccontando la storia di un bambino di otto anni conteso tra tribunali, perizie e affetti spezzari.

Antonio Capuano, maestro del cinema indipendente, voce mai omologata nel panorama cinematografico italiano, racconta l’infanzia che resta segnata dalle battaglie legali degli adulti. E dà voce a un silenzio troppo spesso ignorato: quello dei bambini coinvolti nelle separazioni giudiziarie. Un bambino di otto anni, due genitori che non riescono a parlarsi se non attraverso avvocati e perizie. È questo il cuore de L’isola di Andrea. Capuano sceglie di raccontare tutto attraverso il punto di vista di Andrea. Attraverso i suoi occhi lo spettatore scopre cosa significhi essere contesi, mentre i grandi discutono di affido, turni, visite protette.

Capuano, 85 anni, è il regista che per Paolo Sorrentino è stato guida e modello: e Sorrentino lo ha rappresentato, in È stata la mano di Dio: è il maestro che provoca, scuote il protagonista, e lo incita a seguire il suo cuore.

Capuano, lei ha seguito il suo cuore, in questo film?

"Totalmente. Seguo solo quello. A me non importa dei soldi, non importa del successo, non importa niente di niente: mi interessa solo raccontare le storie che voglio raccontare. Come la storia di Andrea".

Molti suoi film trattano dell’infanzia o della preadolescenza: Vito e gli altri, Pianese Nunzio, 14 anni a maggio. In che modo questo film segna un nuovo passo di questa ricerca?

"È il personaggio più piccolo con cui mi sia confrontato. E per me i bambini sono come delle epifanie, delle rivelazioni, dei piccoli dèi. Questo è un dio che soffre terribilmente".

È partito da storie reali, per costruire la sua?

"Sì. Un’amica mia mi ha raccontato una storia terribile, tutti questi ‘interrogatori’ che ha dovuto subire da assistenti sociali e legali, questo insieme di persone che dovrebbero aiutare il bambino, ma che lo chiudono ancora più in una gabbia. Ho letto parola per parola le perizie psicologiche, e ho trovato che fra migliaia di parole rischiava di essere dimenticato il personaggio più importante, il bambino".

Spera che il film possa sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema?

"Certamente. Proprio adesso, che i bambini sono le prime vittime di una guerra feroce. Il male che sta facendo Netanyahu sarà inestinguibile. Mentre noi siamo qui, lui sta dicendo menzogne all’assemblea delle Nazioni unite. Menzogne".

Torniamo al film. E al premio Solinas, che celebra il lavoro dei giovani sceneggiatori. Che tipo di storie vorrebbe vedere nel cinema del futuro?

"Vorrei storie coraggiose, vorrei storie che, mentre leggi un soggetto, ti sembra già di vedere il film. Storie visive: perché il cinema è visione, ed è sentimento. Tutto il resto non conta".

Come ha trovato il bambino, Andrea Migliucci?

"Ho cercato tanto nelle scuole. Poi ho visto lui: mi hanno colpito due cose di Andrea. Gli occhi e la strafottenza. E ho gridato: chill’ è iss!!!".

È tornato a girare dopo cinque anni dall’ultimo film. Com’è stato ritrovare il set?

"Ero pieno di voglia di fare, volevo fare tutto. Il primo giorno di riprese sono salito su una scala per sistemare un oggetto di scena, sono caduto e ho rischiato di rompermi tre costole. Per fortuna è andato tutto bene. Sul set sono un fulmine, faccio solo un ciak o due. Quando una scena mi emoziona, non voglio rifarla. Non sono un ragioniere dei sentimenti: preferisco una scena imperfetta, ma vera".

Il premio Solinas prosegue fino a domani con laboratori e incontri fra produttori e finalisti. L’isola di Andrea invece inizia il suo percorso nelle sale italiane. Interpretato da Vinicio Marchioni e Teresa Saponangelo, oltre che dal piccolo Andrea Migliucci, il film sarà nei cinema da giovedì 2 ottobre, distribuito da Europictures.