Dal presentimento alla tragedia annunciata. Il misterioso universo dell’adolescenza

Un presentimento, una sensazione su quel che sta per accadere, e la quindicenne Holly, bullizzata, si trova al centro di un sistema (mistificatorio?) di santità, tra scuola, genitori, amici, insegnanti, ciascuno con un interesse a estrarre dalla ragazzina una fiammeggiante anticipazione del futuro, una soluzione di guarigione. Si resta ammirati dalla regia di Fien Troch, già premiata a Venezia Orizzonti per Home, un’altra vicenda d’interrogazione su adolescenza e mondo adulto. E si resta coinvolti dalla sospensione del senso e dalla sua prospettiva “educational“ (importante), ma bisogna anche accogliere la sua tensione horror, anzi da contro-horror, per non rifiutare una tensione metafisica che forse guarda un po’ solo se stessa, e in un percorso a volte telefonato, compresa la disgrazia che inaugura il presunto potere di Holly.

Discutibili sono le filosofiche allusioni alla impossibilità di discernere la grandezza del bene necessario rispetto alle domande sul male, mentre è vero che questa grandezza, per l’adolescenza che cerca risposte, è assai disorientate (ecco perché si cita l’impegno educational del film). La chiusura con l’hit dei Frankie goes to Hollywood, The power of love, inquadra l’impianto neoromantico.

Silvio Danese