Su Rai 1 torna ‘Cuori 2’: quando va in onda

Roma, 26 settembre 2023 – Domenica 1° ottobre, su Rai 1, saranno trasmessi i primi due episodi di ‘Cuori 2’. La nuova e seconda stagione della serie comprenderà 12 episodi, che saranno mandati in onda per sei appuntamenti in prima serata. ‘Cuori’, la cui prima stagione è stata un successo, racconta in modo romanzato, ma ispirandosi alla realtà e alla storia, le prime innovazioni mediche nei trapianti. Alla fine degli anni Sessanta, nei reparti di chirurgia dell'ospedale Le Molinette di Torino, è stato creato e brevettato il primo cuore artificiale.

Prima stagione

Torino, 1967. Il reparto di Cardiochirurgia è uno dei fiori all’occhiello dell’ospedale Le Molinette del capoluogo piemontese. A guidarlo è il primario Cesare Corvara, un medico e un dirigente in gamba, con il sogno di mettere insieme un'équipe che realizzerà il primo trapianto di cuore della storia. Per questo ha deciso di chiamare a lavorare con sé Alberto Ferraris, che sembra già destinato a diventare un fuoriclasse della cardiochirurgia, e Delia Brunello, cardiologa dotata di straordinarie capacità diagnostiche. Alberto è stato cresciuto professionalmente da Cesare, che lo considera quasi un figlio e il suo miglior amico. Delia diventa la moglie del primario. Corvara, tuttavia, non sa è che in passato tra Alberto e Delia c’è stato un grande amore, rimasto irrisolto e pronto a scoppiare nuovamente.

Seconda Stagione

La storia riprende un anno dopo i fatti raccontati nella prima stagione. Il sogno d'amore di Delia e Alberto è rimasto incompiuto. I due innamorati sono stati nuovamente costretti a separarsi, questa volta a causa della gravidanza di Karen, fidanzata di Alberto. Ora i due amanti e colleghi cercano di tenere le distanze, ma non sarà facile dato che, per lavoro, si vedono tutti i giorni in corsia. Intanto è andato a monte il matrimonio di Delia e Cesare. Corvara, reduce da un infarto, da un’operazione a cuore aperto e soprattutto dalla sconvolgente scoperta della relazione tra la moglie e il suo braccio destro e pupillo, sta cercando di riprendere il controllo della direzione dell’ospedale, passato nelle mani di Mosca. Luisa è reduce dalle conseguenze psico-fisiche degli elettroshock subiti.

Cast

In ‘Cuori 2’ ritroviamo i tre protagonisti che fanno da perno allo sviluppo narrativo: Daniele Pecci nel ruolo del primario Cesare Corvara, Pilar Pilati, la dottoressa Delia Brunello, e Matteo Martari, il dottore Alberto Ferraris. Nel cast tornano anche Matteo Bonini, Andrea Gherpelli, Bianca Panconi, Paolo Romano, Neva Leoni, Carmine Buschini, Laura Adriani, Benedetta Cimatti, solo per citarne alcuni. Nella seconda stagione di ‘Cuori’ fanno il loro ingresso due nuovi personaggi interpretati da Paolo Conticini e Alessandro Tersigni, rispettivamente un radiologo e un ispettore.