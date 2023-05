Clint Eastwood: quali sono i suoi film migliori? La lista

Classe 1930, Clint Eastwood è senza ombra di dubbio uno degli attori più amati a livello internazionale, senza contare ovviamente il suo impegno dietro alla macchina da presa in qualità di regista. Due volte vincitore del premio Oscar, l’attore ha nel suo curriculum decine di pellicole e (anche se forse non tutti lo sanno) persino tre album musicali in studio.

Ecco dunque una selezione, per quanto parziale, dei prodotti più eccellenti della sua filmografia fino a questo punto.

Quali sono i migliori film di Clint Eastwood?

Sono oltre 40 i film a cui Eastwood ha partecipato in veste di attore protagonista, diventando un volto a dir poco iconico (in modo particolare) per il mondo del western, prendendo parte alla cosiddetta Trilogia del dollaro di Sergio Leone nei panni dell’Uomo senza nome.

Sarebbe però riduttivo legare il nome di Eastwood ad un singolo genere di pellicola, proprio alla luce di una lunga e ricchissima carriera che ha preso il via nel lontano 1959 grazie alla serie tv Gli uomini della prateria. Vediamo dunque con quali film Eastwood è diventato la star che tutti oggi conoscono.

Per un pugno di dollari

Film del 1964, è considerato in modo unanime un punto di riferimento del genere spaghetti western, molto in voga in quel periodo storico.

Il personaggio interpretato da Clint Eastwood è Joe, un imperturbabile pistolero americano che, dopo essere giunto nello sperduto paesino di San Miguel, scopre che è qui in atto una storica faida che contrappone due famiglie del posto. Il suo obiettivo è uno e uno soltanto: fare quanti più soldi possibile. Ecco dunque che l’uomo sceglie di fare il doppiogiochista, aiutando entrambe le famiglie in questo scontro all’ultimo sangue. Smascherato, l’uomo rischia la vita ma riuscirà in qualche modo a sopravvivere e a covare la sua personale vendetta nei confronti di chi l’ha messo in pericolo.

La pellicola (che vanta l’indimenticabile colonna sonora di Ennio Morricone) è il primo capitolo di una triade che sarebbe proseguita con Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo, uscite nelle sale rispettivamente nel 1965 e nel 1966.

Dove osano le aquile

Nella pellicola, ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, Clint Eastwood interpreta il coraggioso tenente Schaffer, impegnato in una pericolosissima missione di salvataggio del generale Carnaby (imprigionato dalle SS) al fianco del maggiore Smith (interpretato da Richard Burton). La posta in gioco sarà altissima: dal successo del loro piano potrebbero infatti dipendere le sorti dell’intero conflitto.

Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!

Clint Eastwood sarà per anni anche il riconoscibile volto dell’ispettore più amato/odiato di San Francisco, anche rinominato da alcuni maligni come “La Carogna”. In questo primo film della saga il poliziotto si metterà sulle tracce di Scorpio, uno spietato criminale che ha ucciso una ragazza mentre nuotava nella piscina di un palazzo e che ha promesso di non uccidere più solo se riceverà 100.000 dollari.

La pellicola è stata un grande successo: non solo il film ha guadagnato al botteghino mondiale un totale di 36 milioni di dollari ma nel 2012 è stata persino inserita nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso. Al film, inoltre, faranno seguito altri quattro film, tutti interpretati da Eastwood: si tratta di Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan, Cielo di piombo Ispettore Callaghan, Coraggio…fatti ammazzare e infine Scommessa con la morte.

Fuga da Alcatraz

Un altro dei capisaldi del cinema d’azione statunitense è senza dubbio questo film diretto da Don Siegel e uscito nel 1979. Ispirato dall’omonimo libro di J. Campbell Bruce, il lungometraggio fu girato proprio nella celebre isola-prigione al largo di San Francisco, circa 15 anni dopo la sua chiusura definitiva.

Al centro del film c’è il personaggio di Frank Morris, interpretato proprio da Clint Eastwood, che viene condotto nel carcere di massima sicurezza dopo vari tentativi di evasione da alcune carceri federali. Incarcerandolo ad Alcatraz le autorità sono convinte che l’uomo non riuscirà mai più nemmeno a tentare la fuga, sottovalutando però le sue capacità.

Grazie al gruppo di amici carcerati che è riuscito a costruirsi durante la prigionia, Morris riuscirà infatti ad architettare un astuto piano per fuggire, passando attraverso un condotto di aerazione che collega ogni cella al piano superiore dell’edificio.

I ponti di Madison County

Un’importante svolta nella carriera dell’attore arriverà nel 1995 con l’uscita del celebre film romantico I ponti di Madison County, ispirato dal romanzo omonimo di Robert J. Weller.

La pellicola racconta la toccante storia d’amore tra Francesca, una 45enne di origini italiane che vive nell’Iowa, e il fascinoso Robert, un fotografo di quasi 10 anni più grande che si trova quasi per caso sul suo cammino. La storia è raccontata attraverso tre distinti diari scritti dalla donna, ritrovati molti anni dopo dai suoi figli, che scopriranno così la breve ma intensa relazione extraconiugale che la madre aveva avuto con quell’uomo misterioso così tanto affascinante.

Il film, fra i più apprezzati del suo genere, aveva ai tempi fatto incetta di nomination ai più importanti premi cinematografici mondiali ed era valso a Clint Eastwood (che ne aveva firmato anche la stessa regia) l’ASCAP Award nella categoria Top Box Office Films.

Mystic River

Un altro film molto apprezzato dalla critica di cui Clint Eastwood è però stato solo il regista è stato Mystic River, pellicola uscita nelle sale nel 2003.

Il film con protagonista Sean Penn racconta la storia dei tre amici Dave, Sean e Jimmy, segnati per sempre da un evento traumatico (le violenze di un uomo adulto su uno di loro): i tre si ritroveranno 25 anni dopo i fatti, riuniti dall’omicidio della morte di Jimmy, che potrebbe essere legata ad un gesto folle commesso dallo stesso Dave.

Il film, che ha ottenuto due premi Oscar (Miglior attore protagonista a Sean Penn e Miglior attore non protagonista per Tim Robbins) è stato lodato dalla critica, con il The Sun che si è complimentato con Clint Eastwood per aver creato “un capolavoro inquietante”.

Million Dollar Baby

Vincitore di ben 4 premi Oscar nel 2005 (tra cui quello per Miglior film e Miglior regia) la pellicola diretta da Clint Eastwood racconta la storia dello scorbutico allenatore di boxe Frankie Dunn (interpretato dallo stesso Eastwood) che ben presto troverà sul suo percorso di vita la promettente Maggie Fitzgerald, cameriera con il sogno di diventare pugile professionista.

La storia avrà un finale tragico. Dopo un match finito male, la donna si ritroverà paralizzata dal collo alla punta dei piedi: Dunn sarà così costretto a prendere quella che sarà, probabilmente, la decisione più difficile della sua vita.