Claudio Baglioni festeggia il compleanno al cinema

Claudio Baglioni sbarca sul grande schermo. Il 15, 16, 17 maggio debutta al cinema, nelle sale italiane, 'Tutti su! Buon compleanno Claudio'. Si tratta del film-evento che è nato sulla scia del progetto musicale di Baglioni intitolato ‘Dodici Note - Tutti su!’. La regia è di Duccio Forzano. A produrre il lungometraggio è Friends & Partners con Come srl. Ha collaborato il Teatro dell'Opera di Roma. La distribuzione è a cura di Medusa Film.

L’esperienza di ‘Dodici Note’

‘Dodici Note - Tutti su!’ fa riferimento a dodici eventi che si sono tenuti dal 3 al 19 giugno 2022 alle Terme di Caracalla. È così che lo scorso anno si è aperta la Stagione Lirica del Teatro dell’Opera di Roma. Per l’occasione Baglioni è stato affiancato da 123 artisti tra musicisti, coristi e performer moderni e sotto la direzione artistica e la regia di Giuliano Peparini. Protagonisti sono stati anche l’Orchestra Italiana del Cinema e il Coro Giuseppe Verdi.

I simboli del 12

I 12 concerti che si possono rivedere nel film-evento nei prossimi giorni in sala sono stati ideati ispirandosi alle dodici particelle dell’universo musicale, ha spiegato Baglioni. L’artista ha sottolineato anche il valore simbolico del numero 12, che è quello delle ore del giorno e della notte, lo stesso delle costellazioni, dei mesi dell’anno. E ancora, in musica, 12 si riferisce al numero dei semitoni che formano un’ottava.

Il film ‘Tutti su!’

‘Tutti su! Buon compleanno Claudio’ è dunque una narrazione multidisciplinare all’avanguardia. Il titolo fa riferimento al momento magico in cui i professionisti dell’orchestra e gli artisti si alzano verso il proscenio e ringraziare il pubblico che ha tributato loro una standing ovation. Claudio Baglioni ha spiegato che si tratta di un’esortazione e uno stimolo. Il compleanno citato è ovviamente quello del cantautore romano, che il 16 maggio compie 72 anni.

Un invito a rialzarci e ripartire

Alzarsi in piedi e ritrovare il meglio di noi stessi in una performance – sia nel caso in cui ne siamo esecutori, sia che vi partecipiamo come spettatori – ci aiuta a liberarci dal tormento, dall’inquietudine, dalle amarezze dei tempi bui che viviamo, a livello personale e collettivo. Significa ritrovare un senso e rimetterci in movimento. Baglioni ha suggerito di pensare alla visione di ‘Tutti su’ come a una immersione, con sensazioni analoghe a quelle che proviamo quando ci tuffiamo e andiamo sott’acqua, percependo in modo diverso i nostri corpi e la materia che ci circonda, l’elemento acqua dentro cui ci muoviamo e le creature viventi che ne fanno parte.

La tecnologia innovativa

In modo analogo, la visione e l’ascolto di ‘Tutti su’ permette di ridefinire lo spazio e i suoni attraverso la tecnologia utilizzata, quella del Dolby Atmos, al suo debutto nelle sale cinematografiche della Penisola. Grazie all’innovazione hi tech che lo caratterizza, questo sistema consente di creare una sorta di cupola sonora che avvolge gli spettatori e li fa emozionare molto di più, potenziando tutto quanto. Tutto ciò è in linea con la visione dello stesso Baglioni che anche di recente ha detto che gli artisti sono dei “venditori ambulanti di suggestioni”. Il cinema è congeniale ad amplificare tutto ciò dal momento che condensa in un’unica espressione – ha aggiunto l’artista – “sensi e sentimenti”.