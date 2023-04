Chiara Mastroianni madrina del Festival di Cannes

Chiara Mastroianni è la madrina della 76esima edizione del Festival di Cannes. Un'edizione nella quale ci sono ben tre film italiani in gara per la Palma d'oro: 'Il Sol dell'avvenire' di Nanni Moretti, 'La Chimera' di Alice Rohrwacher e 'Rapito' di Marco Bellocchio. Cinema italiano, quindi, protagonista assoluto. E chissà che alla fine della manifestazione posso

L'attrice figlia di Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni presenterà la cerimonia di apertura il 16 maggio come anche la cerimonia di chiusura il 27 maggio, hanno precisato gli organizzatori della Croisette. Chiara Mastroianni, 50 anni, succede a Virginie Efira, che ha tenuto a battesimo la manifestazione nella passata edizione.

Gli esordi nel cinema di Chiara Mastroianni portano la data del 1979, quando insieme alla madro Catherine Deneuve ha preso parte al film 'A noi due'. Nel 1994 ha ottenuto una nominatio ai Premi César per la sua interpretazione nel film 'Ma saison préférée" di André Téchiné. Cinema, ma non solo. Nel 2004 è infatti uscito 'Home', l'album che ha composto insieme a Benjamin Biolay. Quella al Festival di Cannes segue la sua presenza come membro della giuria al 73esimo Festival di Venezia.