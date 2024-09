Chi è Yerin Ha, nuova protagonista di Bridgerton 4

Ci vorranno parecchi mesi prima di poter vedere la quarta stagione di “Bridgerton” ma, nell’attesa, ecco emergere le prime anticipazioni sui nuovi episodi. In queste ore Netflix ha annunciato che Yerin Ha è stata scelta per impersonare il ruolo di Sophie Baek che sarà l'interesse amoroso di Benedict Bridgerton per il capitolo della saga che lo vedrà protagonista.

Chi è Yerin Ha, attrice in “Bridgerton 4”

La serie tv ha modificato il nome del personaggio rispetto a quello del libro dal quale è tratto. E così Sophie Beckett è diventata Sophia Baek, un cognome coreano per riflettere l'eredità coreana di Ha (che arriva dall'Australia). La stessa cosa è avvenuta nella stagione 2: in quel caso, le protagoniste femminili hanno cambiato il loro cognome in Sharma per riflettere la loro eredità indiana. Yerin Ha è nata il 26 giugno 1995 a Sydney, in Australia. È nota per i suoi ruoli nella serie Paramount+ “Halo” (2022-2024) e nella miniserie “Stan Bad Behaviour” (uscita nel 2023). È stata nominata stella nascente del 2021 dalla Casting Guild of Australia. I suoi genitori erano di origine coreana e si conobbero in una scuola di recitazione. E così Yerin ha deciso di seguire le orme di famiglia e di intraprendere la carriera di attrice in Corea del Sud. Dopo una selezione è riuscita ad entrare alla Kaywon High School of Arts di Seoul dove ha studiato e si è formata per circa tre anni. Dopo una iniziale esperienza teatrale, per Yerin Ha si sono aperte le porte della televisione. Ha fatto il suo debutto con un ruolo ricorrente nella serie franco-americana “Reef Break”. Nel 2019 fu annunciato che avrebbe fatto parte della serie tv “Halo”, prodotta da Steven Spielberg e tratta da un famoso videogioco. Nel 2022, è stata resa poi disponibile in streaming su Paramount+. Successivamente è stata voluta per recitare nella serie “Bad Behaviour”, un adattamento in quattro parti del romanzo omonimo di Rebecca Starford. Pochi giorni fa, infine, l’annuncio che andrà a rendere ancora più solida la sua carriera con l’ingresso nella serie cult Netflix “Bridgerton”. Sarà Sophie Baek, l'interesse amoroso di Benedict Bridgerton, nella quarta stagione. La vicenda sarà incentrata sul terzo libro della serie di romanzi di Bridgerton, “La proposta di un gentiluomo”. Per quanto riguarda il cinema, nel 2022 ha preso parte al film horror psicologico indipendente “Sissy”, scritto e diretto da Hannah Barlow e Kane Senes e con Aisha Dee nel ruolo principale di Cecilia, una influencer di successo sui social media che viene invitata a un weekend di addio al nubilato dalla sua cara amica d'infanzia. Ma quello che doveva essere un fine settimana da sogno, si trasformerà presto in un incubo inaspettato. La pellicola è stata applaudita e promossa dalla critica con consensi sparsi legati alla trama e all’interpretazione dei protagonisti. Infine, Yerin Ha farà parte anche del cast della serie tv – in arrivo a novembre 2024 sulla HBO - “Dune: Prophecy” nei panni del personaggio della giovane Kasha.