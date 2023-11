Chi è Valentina Corti, Adele della serie ‘Anima Gemella’

Nella nuova serie tv di Canale 5 ‘Anima gemella’ Valentina Corti interpreta Adele, una giovane avvocatessa di successo felicemente sposata con Carlo (Daniele Liotti). Purtroppo Adele è stata colpita da una grave malattia ed è scomparsa prematuramente. Per Carlo è stato un colpo durissimo, come marito innamorato e come medico. Proprio mentre l’uomo sta per rifarsi una nuova vita con Margherita (Alice Torriani), sua collega e migliore amica di Adele, la voce di quest’ultima torna improvvisamente a farsi sentire attraverso una medium, Nina (Chiara Mastalli), che però è anche una truffatrice recidiva… Fatto sta che emerge un mistero attorno alla morte di Adele. E per Carlo e Nina potrebbe esserci la possibilità di liberarsi dal passato e accogliere un nuovo presente.

Gli esordi

Valentina Corti, classe 1985, ha cominciato a muovere i primi passi da giovanissima in ambito pubblicitario. Successivamente si è avvicinata alla recitazione. Nel 2007 la Corti è apparsa per la prima volta in tv come attrice nella miniserie di Rai 1 ‘Fidati di me’, con Virna Lisi. Due anni dopoi ha lavorato come protagonista di puntata in ‘Rex’ e ‘Don Matteo’. Nel 2013 è apparsa anche in un’altra miniserie, ‘Altri tempi’, con Vittoria Puccini. Valentina, quindi, è stata coinvolta in produzioni come ‘Trilussa’ con Michele Placido, ‘K2’ con Marco Bocci, ‘Tutta la musica del cuore’ con Lucrezia Lante della Rovere. Nel 2014 per la prima volta ha vestito i panni di Sara Levi in ‘Un medico in famiglia’, un ruolo che le ha dato grande popolarità. Nella serie la Levi, poi, ex campionessa di mezzofondo, sarebbe diventata moglie di Lorenzo Martini (Flavio Parenti). In ‘Romeo and Juliet’ ha recitato accanto a Laura Morante. Leonardo Tiberi l’ha voluta come protagonista nel documentario ‘Fango e Gloria’ sulla Prima Guerra Mondiale, candidato come miglior film ai Globi d'Oro. In tv l’abbiamo vista nel 2022 anche in ‘Un posto al sole’ dove ha dato il volto a Fabiana, una collega milanese con cui il giornalista Michele Saviani (Alberto Rossi) ha una breve relazione a distanza per qualche tempo, durante la sofferta separazione da Silvia Graziani (Luisa Amatucci).

Vita privata

Qualche anno fa, alla presentazione del film ‘La sabbia negli occhi’ di Alessandro Zizzo, Valentina Corti ha conosciuto il fotografo e videomaker Riccardo Riande, più grande di lei di un paio di anni. I due, poi, si sono incontrati altre volte per caso per lavoro. Hanno iniziato a frequentarsi dopo essersi conosciuti meglio a un pranzo domenicale fuori porta con altri amici. Stanno insieme da circa tre anni e stanno pensando alle nozze.