Chi è Valentina Bellè, Marta nella serie Netflix in ACAB

Dal 15 gennaio 2025 arriverà su Netflix la serie “ACAB”. Al centro del racconto vediamo una squadra del Reparto Mobile di Roma che si ritrova a perdere il suo leader, rimasto gravemente ferito. Quella di Mazinga, Marta e Salvatore, però, non è un gruppo come gli altri. Nel cast del nuovo progetto della piattaforma streaming troviamo anche Valentina Bellé che interpreta il personaggio di Marta.

Chi è Valentina Bellè

Valentina Bellè è nata a Verona il 16 aprile 1992. Fin da quando era piccola si è appassionata alla recitazione e, dopo aver terminato il liceo, ha iniziato a lavorare come modella, prendendo parte a sfilate e servizi fotografici. Nel 2010 si è fatta notare accanto a Davide Silvestri nel video ufficiale del brano dei Modà ed Emma, dal titolo “Arriverà”. Un paio d’anni dopo, nel 2012, ha deciso di trasferirsi a New York per quattro mesi per frequentare la Lee Strasberg Theatre and Film Institute e perfezionare gli studi di recitazione che aveva già iniziato in Italia.

La carriera

Torna a Roma e tenta di entrare nel Centro sperimentale di cinematografia ma viene rifiutata. A quel punto parte per Londra per imparare l'inglese e tentare l'ingresso alla Royal Academy of Dramatic Art ma, poco dopo, torna nella Capitale per entrare al CSC, essendosi liberato un posto.

Dopo il diploma fa parte del cast di “La vita oscena”, film drammatico in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2014, con regia di Renato De Maria e nella commedia La buca (uscito sempre nel 2014), con regia di Daniele Ciprì. Nel 2013 recita nella serie poliziesca “Squadra narcotici 2” mentre l’anno seguente partecipa a Maraviglioso Boccaccio, diretto dai Taviani. Viene scelta come protagonista della serie 'Grand Hotel', nel ruolo di Adele Alibrandi, una giovane figlia di albergatori che indaga sulla scomparsa della sorella di un cameriere. La serie è stata trasmessa su Rai 1.

La grande occasione arriva grazie alla produzione italo-americana “I Medici”, nella quale veste i panni di Lucrezia Tornabuoni, madre di Lorenzo de' Medici. Poi recita accanto a Luca Argentero e Giacomo Ferrara per la pellicola “Il permesso - 48 ore fuori” e nel ruolo di Nina in “Amori che non sanno stare al mondo” con la regia di Francesca Comencini. Non abbandona il piccolo schermo e torna anche su Rai 1 con la fiction “Sirene” dove è protagonista nel ruolo di Yara. Sia per “Una questione privata” che nel film “Fabrizio De André - Principe libero” recita accanto a Luca Marinelli. Nel 2018 la troviamo anche sul set per le riprese di “Genius”, fiction dedicata alla vita di Pablo Picasso interpretata da Antonio Banderas. Infine nel 2019 è protagonista della serie Rai “Volevo fare la rockstar”.

La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Valentina Bellè risulta essere single. In passato aveva avuto una relazione con un musicista di nome Ludovico, incontrato a New York e che ha vissuto alcuni anni a Londra. Parlando della fine della storia, Valentina disse: “Dopo aver chiuso due anni di relazione a distanza con un ragazzo che abita a Londra, ora voglio essere libera: non mi sento ancora pronta. Ho tante cose da scoprire”.