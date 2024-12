Chi è Vahide Percin, da Terra amara a Tradimento

Canale 5 ha trovato la sua ‘gallina dalle uova d’oro’. Ci riferiamo alla produzione di serie tv turche che, da mesi, occupano il palinsesto delle reti Mediaset, passando anche su Rete 4. Dopo Endless Love e Segreti di famiglia (tra i titoli più recenti), da domenica 1 dicembre ha debuttato “Tradimento”, in prima serata. E la protagonista è Vahide Percin, volto noto per i fan di “Terra amara”.

La carriera e i successi di Vahide Percin

L’attrice è nata il 13 giugno 1965 ed è anche un’insegnante di recitazione. Per un certo periodo di tempo aveva usato il suo nome da sposata, Vahide Gordum, ma dopo il divorzio è tornata al suo nome e cognome di battesimo. Il padre era camionista e la madre una casalinga. Ha studiato grafica, si è iscritta alla Facoltà di Economia, ma alla fine ha seguito la passione della recitazione. Ha frequentato la Facoltà di Belle Arti dell'Università Dokuz Eylul, riuscendo a superare a pieni voti tutti i nove esami della sua Scuola di Teatro. Si è successivamente trasferita ad Ankara e ha fatto il suo esordio nel 2003 nel ruolo di Suzan Kozan nella serie Bir Istanbul Masali.

Per due anni ha interpretato il personaggio di Zeynep Egilmez nella serie Annem. In seguito ha recitato in numerose produzioni turche, inclusi film, fino a quando ha ottenuto il vero ruolo della consacrazione (anche all’estero) quando fece parte, da 2018 al 2020, di Terra Amara, vestendo i panni di Hunkar Saracoglu Yaman accanto a Hilal Altinbilek, Ugur Gunes, Murat Unalmis e Kerem Alisik.

Per altri due anni, invece, è stata Guzide Ozguder nella serie “Tradimento”, appena iniziata in Italia, a inizio dicembre 2024. Ha interpretato il ruolo dal 2022 al 2024. Il titolo originale turco è Aldatmak, in italiano “Inganno”. Ma nella versione italiana, è diventato poi “Tradimento”.

Recentemente, nel 2024, ha accettato di interpretare il ruolo di Ismet Hanim nella serie Sakir Pasa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar.

Per quanto riguarda, invece, la vita privata, la Percin si è sposata nel 1991 con l'attore Altan Gordum e ha iniziato a recitare usando il cognome del marito. La loro unica figlia Alize, anche lei attrice in erba, è nata nel 1994. Nel 2013 la coppia ha divorziato e lei è tornata a usare il suo cognome da nubile. Nel 2011 le fu diagnosticato un cancro al seno, curandosi nei mesi a seguire.

Tradimento, quanto dura la serie tv di Canale 5?

Se in Turchia è andata in onda dal 2022 al 2024, anche in Italia “Tradimento” potrebbe avere vita lunga nella programmazione di Canale 5. La serie tv è forma da due stagioni, per un totale di 71 puntate dalla durata 130 minuti ciascuno. Nell’edizione italiana, però, come accade sempre, ogni episodio ha una durata inferiore e si aggira intorno ai 45 minuti. Proprio per questo motivo, la prima stagione si compone di 109 episodi (35 nella versione originale) e da 113 nella seconda (36 nella versione originale), per un totale di 232 episodi. Ovviamente, su Canale, vengono trasmesse 3 puntate per ogni appuntamento, in modo da incorporare il racconto e coprire così il tempo canonico di una prima serata.