Chi è Sophie Turner: sarà lei Lara Croft in una nuova serie per Prime Video?

Lara Croft continua ad essere una delle eroine più gettonate per essere rappresentate sia sul grande che sul piccolo schermo. Nata come personaggio chiave del videogioco “Tomb Raider” (inclusi i vari e numerosi capitoli e reboot) è pronta a rivivere anche in una nuova versione tv, attraverso una produzione di Prime Video.

Sophie Turner, chi è l’aspirante ‘nuova’ Lara Croft

Secondo le ultime indiscrezioni emerse, potrebbe essere proprio l’attrice in trattativa per interpretare il personaggio di Lara Croft, nella serie Prime Video adattamento del franchise di videogiochi scritto e prodotto della creatrice di Fleabag e vincitrice di un Emmy, Phoebe Waller-Bridge. Un rappresentante di Amazon MGM Studios ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni in merito agli ultimi rumors emersi.

Sophie Turner, diventata famosa a livello internazionale soprattutto grazie al ruolo di Sansa Stark in Game of Thrones, è stata al centro di un casting per ottenere il ruolo che, precedentemente, al cinema, era stato affidato ad Angelina Jolie e Alicia Vikander. Nata a Northampton, è un'attrice inglese che ha fatto il suo esordio proprio nel ruolo di Sansa Stark nella serie televisiva fantasy epica della HBO Game of Thrones (2011-2019). Proprio grazie a questa interpretazione convincente, nel 2019 ha ottenuto una nomination agli Emmy Award come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. Le riprese per la serie tv sono iniziate nel 2010 e, ai tempi, Sophie aveva solamente 14 anni ed è apparsa in tutte e 8 le stagioni che hanno composto la serie tv dei record (di ascolti e critica).

Lei stessa ha rivelato che mentre interpretava Sansa Stark, le è stato detto di perdere peso e che soffriva di disturbi alimentari. In alcune intervista, inoltre, ha confessato aver avuto problemi di salute mentale mentre trascorreva la sua adolescenza sullo schermo. Un difficile equilibrio da trovare per una adolescente/giovane donna che si ritrova catapultata in un successo improvviso e assoluto. Nel 2013, ha avuto il suo primo ruolo per il cinema come protagonista nel film thriller “Another Me”, basato sul romanzo omonimo di Catherine MacPhail. Sempre in quell’anno, poi, ha recitato nel ruolo di Adeline March nel film per tv “The Thirteenth Tale”. Durante le pause di lavorazione da “Il trono di spade”, ha anche avuto tempo di partecipare alla commedia Barely Lethal – 16 anni e spia, insieme a Hailee Steinfeld, uscito il 29 maggio 2015 in edizione limitata e on demand in streaming.

Recentemente, nel 2024, ha recitato nella serie drammatica Joan interpretando il ruolo principale della ladra di diamanti Joan Hannington. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Sophie Turner ha iniziato a frequentare il cantante americano Joe Jonas nel 2016. Pochi mesi dopo si sono fidanzati e si sono sposati a maggio di 2019 a Las Vegas. La coppia ha avuto due figlie, nate nel luglio 2020 e nel luglio 2022. Ma, poco tempo dopo, nel settembre 2023, Jonas ha chiesto il divorzio e la stessa Turner ha confermato la notizia parlando di una decisione presa di comune accordo. Il divorzio è stato ufficializzato nel settembre 2024. Attualmente sta frequentando Peregrine Pearson, erede di Michael Pearson, quarto visconte Cowdray. In un'intervista del 2021, ha spiegato di aver avuto relazioni sia con donne che con uomini, sottolineando: "Amo un'anima, non un genere".