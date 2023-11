Chi è Rosa Diletta Rossi, da Maria Corleone alla fiction su Elisa Claps

Un volto che il pubblico televisivo italiano ha imparato a conoscere e apprezzare di recente per le sue indubbie doti recitative è quello di Rosa Diletta Rossi, attrice che in tempi non sospetti ha vestito i panni di Maria Corleone e di quelli di Irene, la fidanzata del personaggio di Gildo Claps (Gianmarco Saurino) nella fiction ‘Per Elisa - Il caso Claps’, in onda su Rai 1 dal 24 ottobre scorso. Ecco qualche curiosità in più su di lei e sulla sua carriera fino ad oggi.

Chi è Rosa Diletta Rossi: la carriera televisiva

L’attrice è nata il 18 ottobre 1988 a Roma da una famiglia di origini pugliesi. I suoi esordi con la recitazione sono molto precoci: prima ha recitato nello spettacolo ‘Dio’ di Woody Allen con il regista Carlo Emilio Lerici, poi è entrata nella Piccola Compagnia Piero Gabrielli, per la direzione di Roberto Gandini, con cui ha lavorato nel corso di diversi spettacoli.

Rosa Diletta Rossi ha fatto il suo debutto nel mondo delle fiction 13 anni fa, con il ruolo di Lucia in ‘Mia Madre’, miniserie con Ricky Tognazzi: era il 2010. Tre anni dopo il pubblico l’ha rivista sul piccolo schermo nei panni di Chiara nella seconda stagione del serial ‘Che Dio ci aiuti’ con Elena Sofia Ricci. Si può dire però che la consacrazione vera e propria sia per lei arrivata con ‘Suburra - La serie’, alla quale ha partecipato dal 2017 al 2020 nei panni di Alice, la moglie di Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro). Dopo ‘Suburra’. Rossi ha avuto l’occasione di recitare nel cast di altri prodotti audiovisivi del calibro di ‘Don Matteo’, ‘Squadra Antimafia 4’ e ‘Rocco Chinnici’, seppur in questi ultimi casi sempre con ruoli minori. Un ingaggio importante è stato inoltre quello nella serie ‘Nero a metà’, per la regia di Claudio Amendola, per la quale ha interpretato la parte di Alba, un medico legale e figlia del commissario Carlo Guerrieri, interpretato dallo stesso Amendola.

Più di recente il pubblico l’ha vista prestare il volto a Maria Corleone nell’omonima serie tv di Canale 5 dove ha interpretato il ruolo della protagonista assoluta, una giovane stilista cresciuta in una famiglia mafiosa. In questi giorni inoltre è tornata sul piccolo schermo vestendo i panni di Irene nella fiction dedicata al delicato caso di Elisa Claps. Parlando di quest’ultimo personaggio l’attrice ha commentato in un’intervista a Super Guida Tv:

“Abbiamo girato mesi in una città difficile dove lo spettro di questa storia è ancora molto presente. Anche la popolazione è ancora divisa. Gildo, Irene e Filomena hanno fatto un lavoro incredibile per far emergere la verità di questa storia. Elisa oltre ad essere una vittima è stata una ragazza come tante. Aveva dei sogni da realizzare ma è stata tradita dalla fiducia nel genere umano”.

La carriera al cinema

Rosa Diletta Rossi vanta anche diverse esperienze al cinema. Il suo debutto cinematografico è arrivato nel 2021 con il film ‘Main - La casa della felicità’ di Simone Spada. Ma nel suo curriculum c’è stato spazio anche per ‘Pasolini’ di Abel Ferrara, ‘Fortunata’ di Sergio Castellito e l’adattamento cinematografico di ‘La profezia dell’armadillo’ di Zerocalcare. Nel 2022 ha inoltre lavorato al fianco del duo Pio e Amedeo nella pellicola comica ‘Belli ciao’ di Gennaro Nunziante, ma anche in "Hill of Vision" di Roberto Faenza.