Chi è Rike Schmid, Claudia Schneider in ‘Blackout 2’

Dal 14 gennaio 2025, ogni martedì sera in prima serata su Rai 1, va in onda “Blackout 2 – Le verità nascoste”. La seconda stagione della fiction vede nuovamente protagonista Alessandro Preziosi ed è composta da 8 episodi, trasmessi per un totale di 4 serate. Nel cast ritroviamo anche Rike Schmid, attrice che veste i panni di Claudia Schneider.

Chi è l’attrice Rike Schmid

Nella fiction di Rai 1 interpreta il personaggio di Claudia, un primario di pronto soccorso di origine tedesca. Donna risoluta e dal carattere forte accompagnata da saldi principi morali, viene inserita nel programma di protezione testimoni e nascosta in una baita nella Valle del Vanoi con la figlia Anita in attesa del processo. La sua vita è cambiata dopo essere stata presente e aver assistito a un omicidio camorrista a Napoli. Non sa che Giovanni, fratello del boss che lei ha visto commettere l'omicidio, ha avuto l'ordine categorico di ucciderla. Inoltre nella valle si nasconde qualcuno che porta avanti un piano criminale, e per lei sarà difficile capire di chi potersi fidare.

Nata a Hannover nel 1979, ha vissuto la sua gioventù a Colonia, iniziando ad appassionarsi fin da giovanissima alla recitazione e facendo la sua prima esperienza teatrale quando aveva solamente 12 anni. Immediatamente dopo essersi diplomata al liceo nel 1999, ha interpretato un ruolo da protagonista nella serie tv “Aus gutem Haus”. Successivamente, è di scena in diverse pellicole e fiction ma dal 2003 al 2007 appare accanto al premio Oscar Maximilian Schell in diverse stagioni della serie televisiva “Der Fürst und das Mädchen”. Proprio grazie a questo personaggio, la sua fama arriva anche in Italia. La soap opera tedesca viene trasmessa anche nel nostro Paese con il titolo “Il Principe e la Fanciulla”, dal 25 gennaio al 9 giugno 2010 su Rai 3. Intanto continua a ottenere ruoli importanti, come quello di Emilie in “Baal” (uscito nel 2004), adattamento cinematografico dell’omonima commedia di Bertold Brecht per poi cambiare nuovamente genere grazie alla schiava romana Claudia Atte nella fiction “Nero”

Nel 2017 ottiene il ruolo di protagonista femminile nella miniserie in quattro puntate “Maltese - Il romanzo del Commissario”, con la regia di Gianluca Maria Tavarelli e recitando accanto a Kim Rossi Stuart, protagonista maschile del progetto. Il ruolo di Rike Schmid è quello di Elisa Ripstein, ispirato alla fotografa Letizia Battaglia, fotoreporter celebre come “la fotografa delle mafie”.

Il suo ultimo impegno al cinema risale al 2021 con “La scuola degli animali magici”, distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 28 aprile 2022

Recentemente l’abbiamo vista anche nella serie di Rai 2 “Noi siamo leggenda”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è molto riservata e non ha mai parlato della sua vita sentimentale o di un possibile partner. Per questo motivo, attualmente, la Schmid sembra essere single. Il suo account ufficiale Instagram vede 10.000 followers e una serie di scatti e immagini che riguardano principalmente il suo ambito lavorativo e professionale.