Chi è Rami Malek, tra i protagonisti di 'The Amateur'

L'uscita di ‘The Amateur’, nuovo thriller diretto da James Hawes, è prevista nei cinema americani l’11 aprile 2025. La sceneggiatura è tratta dall’omonimo romanzo di Robert Littell. Il protagonista è Rami Malek, che veste i panni di un uomo deciso a fare giustizia per l’omicidio della moglie. Nelle nostre sale il film potrebbe uscire con il titolo di ‘Operazione Vendetta’.

Chi è Rami Malek

Rami Malek è nato in California nel maggio del 1981, sotto il segno del Toro, ma ha origini egiziane. I suoi genitori si sono trasferiti negli Stati Uniti poco prima degli anni ’80. Rami ha una sorella maggiore, Yasmine, e un gemello, Sami. Ha frequentato la stessa high school di Kirsten Dunst. I due attori hanno partecipato pure allo stesso corso di musical.

Cinema

Il grande pubblico lo ha conosciuto grazie alla trilogia cinematografica di ‘Una notte al museo’: Rami, infatti, ha debuttato nel primo capitolo nelle vesti del faraone Ahkmenrah, partecipando poi anche agli altri due capitoli. Ha recitato in ‘Senza santi in paradiso’ con Casey Affleck e in ‘Short Term 12’ con Brie Larson. Indimenticabile la sua interpretazione di Freddie Mercury dei Queen in ‘Bohemian Rhapsody’. Malek ha lavorato anche con Denzel Washington in ‘The Little Things’, in ‘No Time to Die’ accanto a Daniel Craig e in ‘Amsterdam’.

Prossimi progetti

Dopo ‘The Amateur’, Malek sarà protagonista di ‘Nuremberg’, un dramma storico incentrato sui processi ai nazisti, attualmente in lavorazione. L’attore vestirà il camice dello psichiatra Douglas Kelley, incaricato di valutare la sanità mentale dei prigionieri nazisti, tra cui Hermann Göring (Russell Crowe). Nel suo curriculum figurano anche serie Tv come ‘The War at Home’, ‘24’, ‘The Pacific’ e ‘Mr. Robot’ con Christian Slater.

Vita privata

Malek sembra piuttosto riservato per quanto riguarda le sue relazioni sentimentali. Quel che sappiamo è che per sei anni, dal 2017 al 2023, è stato insieme a Lucy Boynton, la collega che in ‘Bohemian Rhapsody’ interpretava Mary Austin. Più di recente il protagonista di ‘The Amateur’ è stato fotografato insieme ad Emma Corrin, Lady D in ‘The Crown 4’.

La trama di ‘The Amateur’

Charlie Heller, un crittografo della CIA dal carattere introverso, perde tragicamente la moglie (interpretata da Rachel Brosnahan), assassinata in un attacco terroristico a Londra. Presto Charlie capisce che i suoi superiori non intendono agire e prendere provvedimenti a fronte di conflitti interni e diverse priorità. Determinato a trovare i responsabili della morte della consorte, Charlie si sottopone a un duro addestramento sul campo, guidato da un esperto collega (Laurence Fishburne). Sotto la spinta della disperazione e del dolore Heller si trasformerà in un implacabile giustiziere. Nel cast di ‘The Amateur’, accanto a Malik, a Brosnahan e a Fishburne, troviamo anche Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez e Danny Sapani.