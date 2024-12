Chi è Phillippa Soo, protagonista di Doctor Odissey

Tra le novità disponibili su Disney+ c’è anche “Doctor Odissey”. Negli Stati Uniti la serie è andata in onda sulla ABC da settembre a novembre, per un totale di 8 episodi a comporre la prima stagione. In Italia, invece, il primo appuntamento sulla piattaforma streaming c’è stato il 28 novembre scorso (con i primi due episodi) e, ogni settimane, sarà disponibile una puntata inedita fino alla sua conclusione prevista il 16 gennaio 2025. Interprete principale è Josha Jackson, tra i protagonisti del cult “Dawson’s Creek”. Accanto a lui, nel cast, troviamo anche Phillippa Soo nei panni di Avery Morgan.

La carriera e la vita privata dell’attrice, Avery Morgan in “Doctor Odissey”

Phillipa Anne Soo – questo il suo nome completo – è nata a Libertyville nell’Illinois il 31 maggio 1990. Nonostante la giovane età può già vantare importanti riconoscimenti e una fama sempre maggiore, soprattutto negli ultimi anni. Nota per i suoi ruoli interpretati a Broadway, principalmente nei musical, ha ottenuto due Grammy Awards insieme a nomination per un Tony Award e un Primetime Emmy Award.

Uno dei suoi primi successi è sicuramente legato al personaggio di Eliza Hamilton nel musical “Hamilton” a Broadway. Proprio grazie a questo ruolo ha conquistato una nomination per il Tony Award 2016 come migliore attrice in un musical e ha vinto un Grammy Award per il miglior album di musical teatrale. Una data del musical è stata registrata, dal vivo, e trasmessa per la prima volta nel 2020 su Disney+. E proprio grazie a questo inserimento nel catalogo della piattaforma streaming, la Soo è riuscita a ottenere anche una nomination per il Primetime Emmy Award come migliore attrice non protagonista in una miniserie o film.

Nella primavera del 2017 torna sempre a Broadway grazie all’adattamento musicale del film francese “Il favoloso mondo di Amélie” impersonando l’indimenticabile protagonista che, nel film originale, era Audrey Tautou. Nell’autunno di quell’anno recita accanto a Uma Thurman in The Parisian Woman, poi in Cenerentola in Into the Woods (2022) e Ginevra in Camelot (2023).

Pochi mesi fa, nel 2024, ha anche pubblicato un libro per bambini “Piper Chen Sings“, scritto in collaborazione con la cognata Maris Pasquale Doran e diventato, in breve tempo, un best seller del New York Times.

Oltre al teatro – la sua principale occupazione – negli ultimi tempi ha recitato in alcune pellicole (da “Hamilton” a “Tick, Tick... Boom!”) per poi passare alle serie tv (come “Dopesick - Dichiarazione di dipendenza” e la recente “Shining Girls”). Fino all’ultimo progetto, Doctor Odissey, grazie al ruolo di Avery Morgan, un'infermiera specializzata.

Per quanto, invece, riguarda la sua vita privata, Phillippa Soo si è fidanzata con l'attore Steven Pasquale nel febbraio del 2016. I due, poi, si sono sposati pochi mesi dopo, il 24 settembre 2017. Nel 2019, hanno recitato uno accanto all’altro in un episodio della serie The Code. La coppia ha un cane di nome Billie, che l’attrice ha deciso di adottare per il suo trentesimo compleanno nel 2020.

Infine, Phillippa e Steven praticano insieme la meditazione trascendentale.