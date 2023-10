Chi è Michele Morrone, star di ‘365 giorni’ su Netflix

Tra cinema, moda e televisione l'attore e modello italiano Michele Morrone, classe 1990, è sempre più famoso anche a livello internazionale. Complice un recente film che ha girato con Megan Fox, intitolato ‘Subservience’. Si tratta di un thriller fantascientifico che dovrebbe uscire prossimamente. Di recente si è parlato molto di Morrone per la sua intervista senza filtri nel podcast ‘One More Time’ condotto da Luca Casadei. L’attore ha condiviso diversi aspetti della sua vita, anche i racconti più duri relativi ai momenti più difficili che finora ha vissuto.

Origini

Di Michele Morrone si sa che la sua famiglia è originaria di Bitonto, in Puglia, ma si è trasferita a Melegnano, vicino a Milano, quando l’attore e i suoi fratelli erano ancora piccoli, alla ricerca di migliori opportunità di lavoro. Pare che Morrone abbia deciso di intraprendere la carriera di attore dopo aver visto un film della saga di ‘Harry Potter’ all'età di 11 anni, poiché è un grande appassionato della saga.

‘365 giorni’

Il successo di Morrone è esploso durante la pandemia nel 2020 con l'uscita su Netflix del film erotico ‘365 giorni’, basato sul romanzo omonimo di Blanka Lipinska. Netflix ha contattato Morrone e la sua agente tramite una sua foto su Facebook e gli ha fatto un biglietto per Varsavia per il provino. Al casting l’attore è stato preso subito, dopo aver visto una scena in cui doveva baciare una ragazza. Il film è diventato molto popolare tra il pubblico e ha portato a due sequel nel 2022, entrambi con Morrone come protagonista assoluto: ‘365 giorni – Adesso’ e ‘Altri 365 giorni’. In precedenza Michele aveva recitato in piccoli ruoli in produzioni televisive, per esempio in ‘Sirene’, con Luca Argentero, Ornella Muti, Maria Pia Calzone, Teresa Saponangelo, Bianca Nappi, Massimiliano Gallo.

Vita privata

Prima di diventare famoso, Morrone si è sposato ed è diventato padre di due bambini. L’attore ha conosciuto la sua ex moglie, la stilista libanese Rouba Saadeh, in piazza Duomo a Milano. Nel giro di pochi giorni, si sono detti sì in Libano. Da quell’amore sono nati i suoi figli Brando e Marcus. Tuttavia, secondo quanto dichiarato da Morrone, la famiglia stava ostacolando il suo piano professionale, cioè la scalata a Hollywood. Di conseguenza, Morrone ha deciso di lasciare sua moglie con l'obiettivo di tornare libero e concentrarsi sulla sua carriera, sebbene fosse consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato allontanandosi dai suoi figli. L’attore non ha fatto mistero del periodo difficile che ha seguito la separazione, durante il quale è caduto in una spirale di alcolismo, rischiando persino il coma etilico. Morrone ha dichiarato che dal 2018 beve più. La svolta lavorativa, poi, è arrivata con la telefonata di Netflix. Oggi è più sereno, ha una nuova fidanzata (la ventenne Moara Sorio, famosa modella svizzera) e una carriera lanciata, con altri film in arrivo a Hollywood.