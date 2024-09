Chi è Marco Mario De Notaris, attore in ‘Un posto al sole’

Nuovo ingresso, da qualche settimana, nel cast di “Un posto al sole”. Ad entrare nella grande famiglia attoriale della soap opera di Rai 3 è Marco Mario De Notaris, nei panni del primario Daniele Fusco.

Chi è Marco Mario De Notaris, Daniele Fusco in “Un posto al sole”

L’ingresso del personaggio di Daniele Fusco è avvenuto nelle puntate in onda verso la fine di agosto. A causa dei suoi problemi di salute, Luca De Santis (interpretato da Luigi Di Fiore) ha dovuto abbandonare il suo lavoro di primario in ospedale. Si è liberato quindi un posto importante all’interno della struttura e sarà proprio Fusco, interpretato da Marco Mario De Notaris, a ricoprire questo nuovo incarico.

Mentre Riccardo sarà deluso di non essere stato preso in considerazione per sostituire Luca, Rossella teme il nuovo principale ma sarà felice di scoprire che, in realtà, l’uomo è molto disponibile e ben disposto verso i colleghi. Tutto bene? Non proprio perché l’uomo ha una segreta natura e nasconde un lato oscuro che nessuno immagina e che sarà molto sconvolgente. Nelle recenti puntate andate in onda, complimentandosi con Rossella, in maniera molto disinvolta, le ha posato una mano sulla spalla. Un gesto che molti spettatori hanno visto come accenno del suo possibile segreto che potrebbe essere legato a molestie sul lavoro e sul potere dell’uomo nei confronti della giovane specializzanda.

Una trama ancora non sviluppata completamente e che promette colpi di scena nelle prossima settimane a venire. Prima di vestire i panni del primario in “Un posto al sole”, l’attore ha avuto una grande esperienza sia al cinema che in televisione. Ma è sul piccolo schermo che ha potuto raccogliere maggiormente i frutti del suo lavoro.

Ha iniziato la carriera in “Cuori rubati” per poi partecipare, come guest star, ad alcuni episodi di “Distretto di polizia” e “R.IS. Delitti imperfetti”. Parlando del suo ruolo interpretato in “R.I.S.” ha dichiarato ai tempi: “Si tratta di un personaggio che ha fatto un percorso davvero interessante, ha avuto e mantiene una sua “tridimensionalità”: è un ex nerd trasformato in un assassino, ho cercato di interpretarlo in modo scanzonato. Sono stato molto fortunato a superare quel provino e a interpretare questo ruolo”. Successivamente lo abbiamo visto ne “L’ispettore Coliandro” e in due episodi della seconda stagione di “Rosy Abate”. Ha scelto anche di partecipare a “Baby 2”, serie in onda su Sky, prima di passare ad alcune fiction di grande successo in onda sulla Rai. Lo abbiamo visto nel quinto episodio della prima stagione di “Blanca”, poi in alcune puntate di “Mare Fuori” nella seconda annata della fiction. Successivamente, nel 2022, ha preso parte a tre episodi di “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso” e ne “I bastardi di Pizzofalcone”. Prima di debuttare in “Un posto al sole”, ha fatto parte anche del cast della serie tv Netflix, distribuita a livello internazionale e girata in Italia, “Ripley”, trasposizione sul piccolo schermo del celebre film (e romanzo) “Il talento di Mr Ripley”.