Chi è Luigi Di Fiore, Luca di Un posto al sole: carriera e curiosità

Il pubblico televisivo più affezionato di ‘Un posto al sole’ ha ricevuto di recente una gradita sorpresa: lo scorso febbraio il personaggio del dottor Luca De Santis è infatti tornato dopo ben 20 anni di assenza, come sempre interpretato da Luigi di Fiore, un attore dal curriculum di tutto rispetto. Vediamo insieme tutte le curiosità su di lui.

Chi è Luigi Di fiore: tutte le curiosità

Nato a Milano il 18 luglio 1964, Luigi Di Fiore consegue nel 1985 il diploma presso la scuola teatrale diretta da Vittorio Gassman. L'anno successivo viene scelto tra mille aspiranti attori per interpretare il ruolo di Don Giovanni nell'opera teatrale ‘Elvira o la passione’, per la regia del grande Giorgio Strehler. La sua permanenza al Piccolo Teatro si protrae fino al 1988. Nel 1989, recita nei panni dell’agente Quadri nella miniserie televisiva ‘La piovra 4’ e da quel momento continua a interpretare ruoli in numerose fiction televisive e film internazionali, senza però mai abbandonare il teatro.

La sua notorietà cresce a partire dal 1996, proprio quando inizia a lavorare nella amatissima soap opera ‘Un posto al sole’, dove rimarrà per cinque anni prima di lasciare lo show. Successivamente, partecipa a diverse fiction televisive tra cui ‘L'ombra della spia’, ‘Marco e Laura’, ‘La ragnatela’, ’La piovra 5 - Il cuore del problema’, ‘Amanti e segreti’, ‘Cuore contro cuore’, ‘Distretto di Polizia’, e ‘Incantesimo’. Nel 2001, realizza anche alcuni documentari per la trasmissione di approfondimento naturalistico ‘Geo & Geo’.

Dal 2009, assume il ruolo di Franco nella 3° e 4° stagione de ‘I Cesaroni’; nello stesso anno viene premiato come miglior attore al Festival du Cinéma de Paris. Nel 2010, è il protagonista insieme a Sergio Assisi nella serie ‘Il commissario Nardone’, diretta da Fabrizio Costa per Rai1. Inoltre, gira diverse produzioni come ‘1992-1993-1994’ per Sky, ‘Un'altra vita’ diretta da Cinzia TH Torrini per Rai1, ‘Baciato dal sole’ diretto da Antonello Grimaldi per Rai1, e ancora lavora con Fabrizio Costa in ‘Scomparsa’ e ‘Rosso San Valentino’. Appare anche nelle ultime tre stagioni di ‘Rocco Schiavone’, diretto da Simone Spada, per citare solo alcuni dei suoi progetti più rilevanti.

Il ritorno a ‘Un posto al sole’

In occasione del suo tanto atteso ritorno a ‘Un posto al sole’ l’attore ha rilasciato un’intervista esclusiva a Telepiù, dichiarando:

“Dissero che il personaggio si era consumato e forse, chissà, avevano ragione. Io però soffrì moltissimo e per anni ho sperato di tornare. Quando avevo ormai perso le speranze mi è arrivato l’invito per la festa organizzata per le 6000 puntate della soap. E mi hanno comunicato il mio rientro”.