Chi è Lavinia Longhi, la fisioterapista Michela in ‘Brennero’

Su Raiuno sta andando in onda, ogni lunedì, in prima serata, “Brennero”, fiction iniziata il 16 settembre scorso e disponibile fino al 7 ottobre prossimo quando verrà trasmesso l’epilogo. I protagonisti principali sono Elena Radonicich (nei panni di Eva Kofler) Matteo Martari (interpreta il personaggio di Paolo Costa). Nel cast spicca anche Lavinia Longhi e veste i panni della fisioterapista Michela.

Lavinia Longhi, chi è l’attrice che interpreta Michela nella fiction “Brennero”

Come già anticipato, tra i personaggi principali della fiction di Rai 1 c’è anche Lavinia Longhi, impegnata a interpretare il personaggio di Michela, la fisioterapista che aiuta e sostiene Paolo nel suo percorso di ripresa. La donna è accanto all’uomo da quando ha perso la gamba e, silenziosamente, lo ama nel profondo. Ma, quando arriva Eva, tutto cambia e si romperà ogni equilibrio precedentemente nato. Nata a Mariano Comense il 18 marzo 1980, Lavinia Longhi ha iniziato frequentando un corso di teatro milanese, “Quelli di Grock”, per poi prendere la laurea in Storia e conservazione dei beni teatrali, cinematografici e televisivi presso l'Università Statale di Milano.

Dopo aver condotto per due anni – dal 2004 al 2006 – il programma “Stranick” in onda su Nickelodeon è passata alla recitazione. Dopo il debutto nella sit-com “Il supermercato” ha avuto una piccola parte in “Sanguepazzo”, film diretto da Marco Tullio Giordana con Monica Bellucci, presentato al 61º Festival di Cannes. Poi viene scelta per impersonare Marinela nei primi episodi della terza stagione della serie cult “Boris”. Nel 2012 fa parte del cast di “Immaturi – Il viaggio” e nel 2015 di “Italiano medio” di Maccio Capotonda e nella sua serie “Mario”. Collabora anche con “Mai dire…” dal 2004 al 2008 e fa parte, come guest star, in diversi episodi di note serie tv. Tra i titoli ricordiamo "Don Matteo", "Ho sposato uno sbirro", "Un medico in famiglia", "Una pallottola nel cuore" e "Non uccidere". Per Sky Italia, invece, è apparsa in "Quo vadis, baby?" ed è tornata per la serie prodotta dalla Fox, "Boris". Prima di Brennero, tra i suoi lavori più recenti, annoveriamo anche la sua presenza nella terza stagione de La porta Rossa e nella serie tv Il clandestino, andata in onda – con i suoi 11 episodi – sempre nel 2024. Ha recitato anche in alcune fiction oltre i confini italiani, in Svizzera, prima di riuscire a imporsi anche nel nostro Paese. E, a proposito di questo, ha dichiarato, con onestà (e anche un briciolo di amarezza): “È che tante volte conquistare il ruolo della protagonista è ed è stata dura. In Rai non passavo. Non so se è colpa di chi c’era prima o merito di chi c’è adesso. So solo che non ero facilmente spendibile. Anche se le mie parti sono riuscita a conquistarle. Ma tutto ciò che mi è capitato me lo sono goduto, dentro e fuori l’Italia”.

Nella fiction “Il clandestino”, Lavinia Longhi aveva un ruolo decisivo e fondamentale per la trama, interpretando l’ex compagna del protagonista, Luca Travaglia, che aveva deciso di lasciare la polizia in seguito ad un attentato eseguito apparentemente dalla sua compagna Khadija (la Longhi), di origine libica, morta proprio durante l'esplosione.