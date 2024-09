Chi è Kerem Alişik, star delle soap turche

A dargli la fama anche nel nostro Paese è stata sicuramente “Terra amara”. Kerem Alişik è stato uno degli interpreti della soap nei panni di Ali Rahmet Fekeli.

La carriera e la vita privata di Kerem Alişik

Nato il 5 giugno 1960 a Instanbul è un attore e conduttore turco. Suo zio, Attilâ Ilhan, è un famoso e apprezzato scrittore. Fin da quando era piccolo era appassionato di sport e di poesia. Purtroppo, per colpa di un infortunio, ha dovuto abbandonare la carriera del calcio, nonostante delle ottime premesse legate al suo possibile futuro nel settore. Lasciate da parte le sue ambizioni sportive, Kerem si è avvicinato al mondo della recitazione e il suo esordio avviene nel film “Aci Kader”, uscito nel 1990. Ma è soprattutto sul piccolo schermo che avviene la vera e propria consacrazione grazie ad una serie di parti che cementificano la sua nuova alba come attore. Viene scelto per il cast della serie tv Firtinalar e l’anno seguente è di nuovo al cinema con Yanlis saksinin çiçegi. Intorno agli anni 2000, recita in diversi progetti come Böyle mi Olacakti?, Ben Onu Çok Sevdim e 72. Kogus. Nel 2017 la fama esce dai confini del suo Paese grazie alla soap opera “Endless Love”. Nella soap interpreta il ruolo di Ayhan, un boss malavitoso, che è circondato da numerose persone pronte ad accontentarlo in ogni suo desiderio. In prigione si ritrova a condividere la cella con Kemal (interpretato da Burak Ozcivit), accusato di aver sparato a Emir. In questo modo i due si conoscono e si ritrovano anche fuori dalla cella, una volta tornati liberi entrambi.

Del personaggio, Asilik ha dichiarato: “Ayhan fa cose losche, ha fatto sua la cultura di strada, usa bene la testa e fa tutto per acquistare sempre più potere. Ma ha occhi tanto spaventosi quanto amorevoli. Un giorno incontra Leyla e si ritrova in un viaggio che lo porterà in una direzione diversa, tutta da scoprire. Ayhan è un boss ma vedremo in lui una trasformazione. Ed è proprio il bello di questo lavoro poter cambiare continuamente ruolo”. Anche in questo caso, è l’amore a scombinare i piani iniziali e a permettere al pubblico di conoscere le diverse sfumature del suo carattere. Nella soap “Terra amara”, invece, interpretava il personaggio di Fekeli, un uomo che si fa in quattro per gli altri, cerca di mantenere unita la famiglia in tutti i modi possibili. Durante la storia raccontata, Fekeli si dimostra anche un mentore per Yilmaz Akkaya e lo aiuta in diverse occasioni, proteggendolo come farebbe un padre. Il loro è un legame profondo, commovente e basato principalmente sulla fiducia reciproca. Pronto a difendere e sostenere i più deboli, è sempre dalla parte dell’uguaglianza e della giustizia. Ma, come in ogni soap opera che si rispetti, non può mancare il lato sentimentale ed emotivo. Fekeli ha un amore tormentato e non semplice con Hünkar Yaman, la padrona di Çukurova. Un amore che, però, non è mai evoluto. Per quanto riguarda la vita privata, Kerem Alişik si è sposato nel 1988 con l’attrice turca Sibel Turnagol e i due hanno avuto un figlio, Sadri. Ma il matrimonio è durato pochi anni e nel 1992 i due hanno deciso di divorziare.