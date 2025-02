Chi è Gulcan Arslan, Nesrin (e Gulbin) di 'My home my destiny'

In onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.40, ‘My Home My Destiny’ è diventata uno dei punti fermi della programmazione delle soap Mediaset. In questi giorni, il pubblico ha assistito all’ingresso di un nuovo personaggio all’interno delle intricate trame, interpretato da Gulcan Arslan.

Nesrin, chi è il personaggio interpretato da Gulcan Arslan

La misteriosa ragazza è entrata nella vita di Zeynep (interpretata da Demet Ozdemir) ed è diventata sua amica.

Lo spettatore viene immediatamente a conoscenza della vera identità della donna. Nesrin non è altro che la sorella di Zeynep, Gulbin, scomparsa molti anni prima. La donna è stata rintracciata e ingaggiata da Ekrem (Nail Kirmizigul), il padre adottivo di Zeynep, e Meltem (Hilal Uysun), la sua attuale compagna. La missione della coppia è quella di vendicarsi di Nermin (Senan Kara) e Zeynep, ritenuti colpevoli di aver intentato una causa per ottenere i beni che Ekrem aveva sottratto. Quando Nermin sceglie di affidare a Zeynep la guida della sua azienda, la ragazza decide di accettare ponendo però una condizione: Nesrin deve affiancarla. Inoltre Gulbin dice a Zeynep di avere un fratello maggiore (inesistente), Tarik (Firat Dogruloglu), che fa il consulente aziendale. Nermin resta colpita dalla sua professionalità e decide di assumerlo. Con questa mossa, Tarik e Gulbin potranno continuare a gestire i loro intrighi, nell’ombra. Gulbin vuole, però, evitare di incontrare la madre Sakine: la donna, infatti, potrebbe riconoscerla nonostante siano passati così tanti anni. La trama legata a Gulbin incuriosisce lo spettatore che cerca di capire quali siano i motivi che spingono la donna a volersi vendicare della madre e della sorella.

La carriera di Gulcan Arslan

Parlando del personaggio che porta in scena sul piccolo schermo, l’attrice ha anticipato: “Pian piano scopriremo che Nesrin non è malvagia. Ci sono ragioni valide per le sue azioni. E tanti traumi e ferite che si porta dietro”.

Gulcan Arslan è nata il 1° maggio 1986 a Karasu, in Turchia. Si è avvicinata alla recitazione studiando teatro al Sadri Alisik Cultural Center per poi essere scelta in diverse opere teatrali e spot pubblicitari.

Il suo primo ruolo in tv è arrivato nel 2007 grazie al personaggio di Canan nella serie ‘Sardunya Sokak’. Da allora sono arrivati numerosi impegni professionali: nel 2008 è stata Mine Pekmezci nella serie ‘Hepimiz Birimiz Icin’ e Zehra in ‘Sinif.

Qualche anno dopo, nel 2011, ha fatto il suo debutto al cinema con il ruolo di Entel nel film ‘Entelkoy Efekoy e Karsi’ diretto da Yuksel Aksu.

Nel corso della sua carriera ha spaziato tra diversi generi, dalle soap alle serie tv in costume come ‘Il secolo magnifico: Kosem’. Ma, oltre al personaggio di ‘My Home My Destiny’, il pubblico italiano ha potuto vedere Gulcan Arslan grazie alla serie Netflix ‘Thank you next” nel personaggio di Defne. Il progetto è stato un successo anche nel nostro Paese, conquistando la vetta delle produzioni più viste. La trama – una commedia degli equivoci - era incentrata sull’avvocatessa di successo Leyla Taylan che si ritrova coinvolta a lavorare sul divorzio di Tuba Tepelioglu, artista e miliardaria ex moglie di Cem Murathan, un giovane multimiliardario con tre matrimoni alle spalle, che sta ristrutturando un hotel di extralusso.