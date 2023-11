Chi è Gina Amarante, che interpreta le gemelle Micaela e Manuela Cirillo in ‘Un posto al sole’

In ‘Un Posto al Sole’, la longeva soap opera 'made in Naples' che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3, nella fascia preserale, l’attrice Gina Amarante interpreta le simpatiche e un po’ eccentriche gemelle Cirillo, Manuela e Micaela.

Le gemelle Cirillo

Nella serie Micaela e Manuela Cirillo sono le sorelle di Serena (Miriam Candurro), sposata con Filippo (Michelangelo Tommaso). Essendo gemelle omozigote, si assomigliano come due gocce d’acqua, anche se caratterialmente sono un po’ diverse. Micaela è più ribelle e scapestrata, Manuela più tranquilla e sensibile. Entrambe, però, hanno un forte temperamento. Micaela, a suo tempo, ha avuto un figlio, Jimmy (Gennaro De Simone), con Niko (Luca Turco), che si era avvicinato alla ragazza pensando fosse Manuela. Quest’ultima, per molto tempo, ha provato un grande amore per Niko. Per un periodo i due hanno avuto anche una bella storia d’amore. Ma, per una serie di vicissitudini le loro strade, al momento sembrano essersi divise. E in scena è spuntato Costabile (Antonio Fiore), il nipote di Mariella Altieri (Antonella Prisco), intenzionato a conquistarla definitivamente, con chili di mozzarelle di bufala che regala a lei e alla sua famiglia, dal momento che le produce e vende per lavoro, ma anche con un comportamento diretto e genuino.

Biografia e carriera

Gina Amarante è nata a Pompei nel 1992 e poi è cresciuta a Napoli. La sua passione per copioni e palcoscenico ha avuto inizio presto, a 12 anni, quando la Amarante ha cominciato a lavorare in teatro in vari progetti, interpretando sia ruoli principali che secondari. Dopo aver ottenuto il diploma presso la scuola di recitazione La Ribalta di Napoli, l’interprete ha maturato altre esperienze anche nel cinema e in televisione. Ha conseguito una laurea in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo. In ambito televisivo, prima di approdare al Palazzo Palladini di ‘Un Posto al Sole’, ha recitato in produzioni di successo come ‘Furore’ (2014), ‘Non dirlo al mio capo" (2016), ‘Gomorra – La serie’ (stagioni 3 e 4, 2017 e 2018, nei panni di Maria, un ruolo che ha segnato una svolta nella sua carriera), ‘I bastardi di Pizzofalcone’ (2019) e la prima stagione de ‘Le indagini di Lolita Lobosco’ (2020). Ha recitato pure in alcuni spot e cortometraggi. Ha studiato canto privato e ha fatto alcuni stage con registi famosi come Giulio Manfredonia e Stefano Reali. Per quanto riguarda la sua vita privata, non sono disponibili informazioni sulla presenza di un fidanzato o sul suo stato sentimentale. Anche sui social l’attrice è molto discreta e riservata.