Chi è Gabriele Ghione, il figlio del famoso inviato di ‘Striscia la notizia’

Quest’estate Jimmy Ghione, il famoso inviato di ‘Striscia la notizia’, ha condiviso sui suoi account social un grande traguardo raggiunto dal figlio Gabriele. Il giovane, infatti, è stato ammesso alla University of Southern California negli Stati Uniti, uno degli atenei più prestigiosi a stelle e strisce. In precedenza il ragazzo ha frequentato l’American Overseas School, un istituto privato romano. Gabriele, classe 2005, è figlio di Jimmy Ghione e Tania Paganoni. Ha un fratello, Federico. Jimmy e Tania si sono separati nel 2016. Il diciottenne è anche un modello ed è seguito da una talent agency, come si vede dal suo profilo Instagram. Alcuni si chiedono se seguirà le orme paterne e se muoverà anche i primi passi nel mondo dello spettacolo.

L’annuncio social

Ad ogni modo per Ghione junior ora è tempo di pensare soprattutto alla sua formazione. Il padre Jimmy ha pubblicato alcune foto scattate davanti all'ingresso dell'università, annunciando la nuova avventura che il figlio sta per iniziare presso la USC. Si tratta di una realtà di alto livello a cui si ha accesso solo con impegno e risultati scolastici sopra la media, requisiti che Gabriele ha soddisfatto tanto da meritarsi anche una borsa di studio. L’inviato del tg satirico di Canale 5 ha manifestato il suo orgoglio e ha ringraziato chi gli ha fatto i complimenti. Il padre Jimmy ha aggiunto che in Italia ci sono ottime università, ma ha rispettato la scelta del figlio desideroso di fare un’esperienza di studio all’estero.

La replica di Gabriele alle polemiche

Sui social, però, ci sono stati anche commenti negativi e critiche da parte di coloro che hanno definito Gabriele “un raccomandato”. Ai microfoni di ‘Fanpage.it’ il figlio di Ghione ha spiegato di non dare troppo peso a certe opinioni, sapendo come sono i social e come la gente, spesso, giudichi a sproposito. Il giovane ha aggiunto che, mentre nel nostro Paese il sistema delle raccomandazioni esiste, negli Usa quella pratica non è affatto ben vista, quindi il suo ingresso alla USC è avvenuto in modo corretto e trasparente.

La risposta di Jimmy Ghione

Anche il padre Jimmy è intervenuto con un video in cui ha affermato che le critiche, in generale, sono lecite, ma si chiede come mai ci sia tutto quell’odio, dando per scontato che qualcuno che, come il figlio, raggiunge un traguardo importante debba essere per forza un raccomandato o un ladro. L’inviato di ‘Striscia la notizia’ ha invitato a usare l’energia che alcuni mettono a invidiare gli altri per costruire qualcosa di buono e utile e per non essere solo “acari da tastiera”. Ha concluso Ghione senior: “L’invidia vi fa invecchiare prima, la vita è un soffio. Prendiamo tutto un po’ più col sorriso”.