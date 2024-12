Chi è Francesco Colella, tra i protagonisti de 'Il capo perfetto'

Nuovo impegno all’orizzonte per Luca Zingaretti e no, non si tratta di un episodio inedito e conclusivo de “Il Commissario Montalbano”. L’attore e regista sarà protagonista di una serie in esclusiva per Netflix dal titolo “Il capo perfetto”. Accanto a lui, nel cast, c’è anche Francesco Colella.

Chi è Francesco Colella nel cast de “Il capo perfetto”

Insieme a Luca Zingaretti, come già anticipato, c’è anche Francesco Colella. Nato a Catanzaro, decide di trasferirsi a Roma per iniziare a intraprendere la carriera di attore, diplomandosi all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Il suo percorso professionale inizia a teatro, recitando e scrivendo anche soggetti e sceneggiature.

Poi, per lui, arriva il passaggio al cinema e alla televisione. L’esordio sul grande schermo avviene nel 2002 con “La collezione invisibile”. Passano diversi anni prima di tornare a recitare nel cast del film di successo “Il peggior Natale della mia vita”, per poi apparire ne “La terra dei Santi”, “Assolo” (con la regia di Laura Morante), “Made in Italy” (con Luciano Ligabue regista) fino ai recentissimi “Volare” (diretto e interpretato da Margherita Buy) e “Suspicious Minds”, presentato in anteprima mondiale al Festival del Cinema nel 2023.

Per quanto riguarda la tv, invece, il debutto è in alcuni episodi della serie “Il clan dei camorristi”, nel 2013, in onda su Canale 5. Ha poi partecipato a “Don Matteo” (come guest star), “I delitti del Bar, Lume”, “Sotto copertura – La cattura di Zagaria”, “Vite in fuga”, “Christian” (liberamente ispirata alla graphic novel ‘Stigmate’), in un episodio della seconda stagione di “Petra” (con protagonista Paola Cortellesi) e in “The Good mothers”, in esclusiva per gli abbonati di Disney+.

Tra i riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni, spiccano il Premio UBU come Miglior attore non protagonista per Dettagli e Il mercante di Venezia nel 2010 e il Premio Miglior attore per Connessioni al Roma Web Fest nel 2016.

La trama di “Il capo perfetto”

La serie tv sarà trasmessa prossimamente su Netflix e sarà composta da 6 episodi. Ecco la sinossi ufficiale condivisa per raccontare e promuovere il nuovo progetto tv: “Giulio Zagni (Luca Zingaretti) è "il capo perfetto", da sempre il sovrano indiscusso e amatissimo della sua fabbrica di volanti e della sua famiglia. Amici, parenti, dipendenti possono andare fuori strada, tanto c'è sempre lui a sistemare le cose, costi quel che costi. Ma quando questo meccanismo perfettamente oliato si inceppa, la vita professionale e famigliare di questo imprenditore modello della Motor Valley va improvvisamente fuori controllo. Tra imprevisti tragicomici e colpi di genio riuscirà Giulio a rimettersi in pista?”.

La storia è un remake ed è basata sul film spagnolo “ E l Buen Patrón”, interpretato da Javier Bardem e di Fernando León de Aranoa, che qui firma il soggetto di serie. Le riprese sono iniziate a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia ma successivamente, nel corso delle settimane successive, si sposteranno a Modena, Sassuolo e nelle zone circostanti.

Intanto, in attesa che terminino le riprese della fiction, Zingaretti farà uscire il suo primo film da regista "La casa degli sguardi", presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.