Chi è Enzo Paci, il commissario Mauro Bacigalupo in ‘Blanca 2’

Nella seconda stagione di ‘Blanca 2’ su Rai 1 Enzo Paci è tornato a interpretare il commissario Mauro Bacigalupo, burbero e ruvido in apparenza, ma con buoni sentimenti che nasconde nel profondo. Un po’ come Genova, la sua città in cui si rispecchia. Gli piace non essere disturbato e non dà troppa confidenza. Un tempo era appassionato e idealista, oggi è più pragmatico e cinico. Ma con Blanca (Maria Chiara Giannetta) le cose cambiano anche per Bacigalupo, che ha trovato in lei qualcuno finalmente in grado di tenergli testa. L’ultima e attesa puntata di ‘Blanca 2’ andrà in onda il 9 novembre in prima serata, sempre su Rai 1.

Origini

Vincenzo (Enzo) Paci, classe 1973, è nato nel capoluogo ligure. Si è diplomato alla scuola di recitazione del Teatro Stabile della città. Ha alle spalle una notevole preparazione in campo teatrale. Ha lavorato con registi come Luca Ronconi, Marco Sciaccaluga e Valerio Binasco e ha recitato accanto a Mariangela Melato, Gabriele Lavia ed Eros Pagni. In televisione, prima di ‘Blanca’, il pubblico lo ha conosciuto in trasmissioni come ‘Colorado Cafè’, ‘Zelig off’ e ‘Central Station’. È stato anche co-protagonista dello show di Ale e Franz ‘Buona la prima’. Nel 2014 è stato co-protagonista del film di fantascienza ‘12 12 12’ del regista Massimo Morini. Lo abbiamo ritrovato in ‘Quelli che il calcio’ dal 2018 al 2021. Nel 2022 ha partecipato a un episodio di ‘Don Matteo’. Ha recitato poi ne ‘Il grande gioco’ e ‘Sono Lillo’.

Nuovi progetti

Di recente nelle sale italiane è uscita la commedia dark ‘La fortuna è in un altro biscotto’, opera prima del regista ligure Marco Placanica, in cui Paci ha vestito i panni dello strozzino Tonino Paffone. Nel frattempo, di questi tempi, l’attore è impegnato nelle riprese di un film per il servizio pubblico intitolato ‘Come è umano lui’, dove si calerà nei panni di Paolo Villaggio, diretto da Luca Manfredi. Un ruolo che, come ha raccontato lo stesso attore, lo riempie di emozione e lo porta a vivere questa prova con comprensibile timore reverenziale, data la straordinaria popolarità del compianto comico genovese, scomparso nel 2017.

Vita privata

Paci è sposato da tempo con Romina Uguzzoni, danzatrice, coreografa, cantante esperta di tip tap. L’artista, nel 2013, è stata nominata Cavaliere dello Sport dall’Ordine Nazionale. I due coniugi hanno anche lavorato insieme sul palco in alcune occasioni, per esempio nello spettacolo ‘Tutto quello che c’è’ e ‘Come fai, fai bene’.