Chi è Eduardo Scarpetta, Ignazio Florio ne ‘I Leoni di Sicilia’

Da poco, su Disney+, è uscita la serie ‘I Leoni di Sicilia’, tratta dalla saga letteraria di Stefania Auci. Gli otto episodi, dunque, sono incentrati sulla storia dei Florio, famiglia di imprenditori, per la regia di Paolo Genovese. All’inizio dell’Ottocento i Florio si trasferiscono da Bagnara Calabra a Palermo e, nel giro di poco tempo, diventano la casara più ricca della città e della Sicilia. Ne ‘I Leoni di Sicilia’ Eduardo Scarpetta interpreta Ignazio Florio, figlio di Vincenzo (Michele Riondino). Miriam Leone è Giulia Portalupi.

Ignazio Florio

Rispetto al suo personaggio, Scarpetta ha raccontato che Ignazio è un giovane che fa dei sacrifici, e questi sacrifici gli costano molto, ma li fa per l'amore che prova nei confronti delle sue sorelle. Convince il padre a farle sposare per amore. Sarà lui a portare avanti i piani del genitore. E infatti Ignazio sposa la nobile Giovanna d'Ondes, introducendo finalmente una componente di sangue blu nella famiglia, assecondando il desiderio di Michele e di tutti i Florio. Ignazio, fragile e vulnerabile, all’inizio cerca di opporsi a certe costrizioni, ma poi, alla fine, cede alle pressioni familiari e della società dell’epoca.

Origini

Scarpetta, cresciuto in una famiglia di artisti e con una discendenza di attori e commediografi, è nato a Napoli nel 1993. Fin da giovane si è appassionato alla recitazione. Ha cominciato a muovere i primi passi in teatro con il padre, Mario Scarpetta. Anche la madre, Maria Basile, è una nota attrice. Il suo omonimo trisavolo è stato un famoso commediografo vissuto tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. Eduardo ha esordito sul grande schermo nel 2018 con il film ‘Capri-Revolution’.

Carriera

Eduardo Scarpetta si è fatto conoscere dal grande pubblico soprattutto recitando ne ‘L'amica geniale’ dove ha interpretato Pasquale, muratore e comunista, amico di Lenù e Lila. Nel 2021 Scarpetta è stato protagonista del film TV ‘Carosello Carosone’, realizzato in occasione del centenario della nascita di Renato Carosone, nel quale ha interpretato il ruolo del celebre cantante. Nello stesso anno, è apparso sul grande schermo nel film ‘Qui rido io’, per la regia di Mario Martone e dedicato al suo trisavolo Eduardo Scarpetta. A quest’ultimo ha prestato il volto Toni Servillo. Il trisnipote Eduardo, invece, ha vestito i panni di Vincenzo, figlio del grande artista. Per la sua interpretazione in questo film, Scarpetta, nel 2022, ha vinto il premio David di Donatello come miglior attore non protagonista.

Lavori recenti

Il 2021 è stato un anno particolarmente prolifico per l’interprete napoletano, che è comparso anche ne ‘La tristezza ha il sonno leggero’ diretto da Marco Mario de Notaris, ispirato al romanzo omonimo di Lorenzo Marone. Nel cast figuravano, tra gli altri, anche Stefania Sandrelli, Serena Rossi, Marzio Honorato, Gioia Spaziani, Ciro Priello, Eugenia Costantini e Gina Amarante.

Nel 2022 ha lavorato ne ‘La donna per me’ accanto ad Alessandra Mastronardi e Stefano Fresi. Nello stesso anno è stato tra i protagonisti della serie tv ‘Le fate ignoranti’, per la regia di Ferzan Özpetek, con Cristiana Capotondi, Serra Ylmaz, Luca Argentero, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Paola Minaccioni. Nei mesi scorsi lo abbiamo visto al fianco di Matilde de Angelis della serie Netflix ‘La legge di Lidia Poët’, ispirata alle vicende reali della prima avvocatessa italiana. Scarpetta veste i panni del giornalista Jacopo Barberis, affascinante e cinico. La seconda stagione è in lavorazione e dovrebbe uscire il prossimo anno, sempre sulla stessa piattaforma di streaming.

Vita privata

Eduardo Scarpetta è un tipo riservato, apprezzato anche per la sua discrezione, oltre che per il talento. Non si conosce molto della sua vita privata. Di recente, però, alla Festa del Cinema di Roma, a sorpresa, l’attore si è presentato con la fidanzata. Di lei, al momento, si sa solo che si chiama Veronica Ricci. I due sono apparsi sul red carpet uniti e affiatati.