Chi è Damiano Gavino, protagonista di ‘Nuovo Olimpo’ di Ferzan Ozpetek

Nel film di Ferzan Ozpetek uscito di recente su Netflix, ‘Nuovo Olimpo’, Damiano Gavino interpreta Enea, all’inizio aspirante regista e poi affermato cineasta. Sono gli anni Settanta quando Enea, che lavora sui set, incontra per caso Pietro (che ha il volto di Andrea Di Luigi). Quest’ultimo è uno studente di medicina. I due ragazzi si innamorano intensamente l’uno dell’altro, ma poi si perdono per trent’anni, salvo incrociare per un attimo i loro percorsi tre decenni dopo, per l’appunto. Ozpetek ha spiegato che la pellicola è tratta da una storia vera, realmente accaduta a lui cinquant’anni fa. Una storia che però gli ha lasciato la magia e il sogno di un qualcosa che non si è compiuto, senza amarezze né rimpianti, dal momento che poi Ferzan ha avuto modo di conoscere Simone Pontesilli, con cui si è unito civilmente nel 2016.

Origini

Damiano Gavino, romano, classe 2001, è un giovane attore che, nonostante la sua età, ha già accumulato esperienze significative nel mondo cinematografico e televisivo. Una delle sue interpretazioni più degne di nota è stata nel ruolo di Manuel Ferro nella serie TV ‘Un professore’, trasmessa in prima serata su Rai Uno, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Oltre a questo, ha preso parte a progetti come la serie ‘Shake’ e il film ‘The Boat’.

Debutto

In base a quanto raccontato da Gavino in alcune interviste, come quella rilasciata al magazine femminile ‘Elle’, il suo percorso nell’arte della recitazione è cominciato e si è sviluppato spontaneamente. Mentre frequentava l'Università per Scienze della Comunicazione, Damiano ha avuto l'opportunità di partecipare a un provino per ‘Un Professore 2’ con Alessandro D'Alatri, grazie alla segnalazione della sorella Lea, anch'essa attrice nota per la sua partecipazione a ‘Skam Italia’. Nonostante non avesse mai studiato recitazione, il regista D’Alatri ha investito su di lui, offrendogli l'opportunità di dimostrare il suo talento. E per lui è stata un’importante occasione per comprendere di avere una vera e propria vocazione per il mestiere di interprete.

Vita privata

Damiano Gavino, in linea con la maggior parte dei suoi coetanei, risulta attivo sui social, in particolare su X e Instagram, dove è seguito da numerosi follower. Sebbene solitamente pubblichi contenuti legati al lavoro, occasionalmente condivide momenti legati alla sua vita personale. L’attore mantiene, almeno per ora, una certa riservatezza su alcuni aspetti del suo privato, dalla sfera sentimentale alle passioni al di là della recitazione. Si sa che ama la musica e si diverte a suonare strumenti come chitarra, batteria e pianoforte. Ed è uno sportivo, che si cimenta con calcio, nuoto, basket, tennis e sci.