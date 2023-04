Chi è Brendan Fraser, premio Oscar per ‘The Whale’: dalla depressione alla rinascita

A marzo 2023 l’attore Brendan Fraser ha fatto la storia degli Academy Awards per essere stato il primo canadese a ricevere un Oscar come migliore attore. Fraser ha vinto l’ambita statuetta d’oro per il film ‘The Whale’ di Darren Aronofsky, in cui interpreta Charlie, un insegnante gravemente obeso che porta il peso fisico e psicologico della solitudine e cerca di ricucire il rapporto con la figlia (Sadie Sink, Max nella serie Netflix ‘Stranger Things’). Nella serata di premiazione degli Oscar Fraser ha vinto anche uno Screen Actors Guild Award e un Critics Choice Movie Award.

La trasformazione fisica per ‘The Whale’

Per indossare – letteralmente – i panni di Charlie, Fraser si è sottoposto a una notevole trasformazione fisica. Durante le riprese di ‘The Whale’ ha dovuto aumentare considerevolmente di peso. Non solo. Per diventare il Charlie di ‘The Whale’ a Brendan Fraser ha indossato una tuta prostetica che aumentava il suo peso di ben 130 chili e che richiedeva in tutto circa sei-otto ore per essere messa e tolta. La particolare protesi, composta da un busto rigido e da maniche aerografate a mano per sembrare del tutto simile alla pelle umana, era stata creata dal make-up artist canadese Adrien Morot, in passato candidato all’Oscar per ‘La versione di Barney’ con Paul Giamatti e già collaboratore del regista Aronofsky, lo stesso di ‘The Whale’, per ‘Noah’. Per realizzare la sua veste speciale l’artista ha utilizzato una scultura digitale e una stampante 3D. Brendan Fraser ha spiegato che non è stato per nulla semplice indossarla ogni giorno sul set e sentirsi limitato in ogni movimento, a tal punto che era affiancato da molte persone che lo aiutavano ad alzarsi, a sedersi e a sorreggersi quando doveva spostarsi e fare le scale camminando dallo studio alla sala trucco e viceversa. La registrazione del film – ha dichiarato l’attore – è stato un processo doloroso che gli ha fatto capire fino a che punto la società arrivi a stigmatizzare coloro che soffrono di obesità, e in questo, ha aggiunto, anche il cinema ha le sue responsabilità.

Le origini di Brendan Fraser: la famiglia e le prime esperienze

Brendan Fraser, nome completo Brendan James Fraser, è un attore canadese-americano. È nato il 3 dicembre 1968 a Indianapolis, Indiana, Stati Uniti, in una famiglia canadese con origini europee miste. Suo padre, Peter Fraser, era un ex giornalista che si è trasferito con la famiglia negli Stati Uniti per lavorare per l'Ufficio governativo del turismo come ufficiale del servizio estero canadese. Sua madre, Carol Mary, era una consulente di vendita. Ha tre fratelli maggiori. Lo zio, George Genereux, era un tiratore a volo e l'unico canadese a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi estive del 1952. A causa del mestiere del padre Peter, Brendan Fraser e la sua famiglia dovevano trasferirsi spesso. Per esempio fu a Londra, in Inghilterra, che Brendan scoprì per la prima volta il teatro e si innamorò della recitazione. Nella sua prima adolescenza, Fraser ha iniziato ad esibirsi a Seattle prima di trasferirsi a Toronto, dove ha frequentato l'Upper Canada College. È tornato poi a Seattle per frequentare il Cornish College of the Arts. Durante il college Fraser ha avuto la sua prima occasione, recitando un ruolo nel film drammatico per adulti del 1991 ‘Dogfight’.

La carriera di Brendan Fraser: gli inizi, ‘La Mummia’

Il primo grande successo al box office di Brendan Fraser è stato con la commedia del 1997 ‘George of the Jungle’, con Leslie Mann e ha incassato quasi 180 milioni di dollari al botteghino. Fraser ha interpretato una parodia di Tarzan, basata su una serie di cartoni animati. È poi stato nel cast di film come ‘Crash’, ‘The Quiet American’ e ‘Encino Man’. A ridosso dei primi anni Duemila ha fatto diverse apparizioni come ospite in programmi TV come ‘Scrubs’, ‘King of the Hill’ e ‘The Simpsons’. Prima di ‘The Whale’ era conosciuto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Richard Rick O'Connell nella saga ‘La Mummia’, recitando, nello specifico, in ‘La Mummia: Il ritorno’ (2001) e ‘La Mummia: La tomba dell’Imperatore Dragone’ (2008).

Il divorzio e i problemi personali

Nel 2006 Brendan Fraser è stato inserito nella Walk of Fame canadese nel 2006, rendendolo il primo attore nato in America a ottenere quel riconoscimento. Dopo una serie di successi, tuttavia, Fraser è uscito dai riflettori a causa di vari problemi personali che si è ritrovato ad affrontare. Nel dicembre 2007, per esempio, Fraser e sua moglie Afton Smith, hanno annunciato il divorzio dopo nove anni di matrimonio e tre figli, Griffin Arthur, Holden Fletcher e Leland Francis.

Le accuse di molestie e la depressione

Nel 2018, a distanza di quindici anni dai fatti, Fraser ha accusato pubblicamente di molestie l’allora presidente dell'associazione Hollywood Foreign Press Association (HFPA), Philip Berk. Secondo quanto raccontato da Fraser, nel 2003 Berk lo avrebbe palpeggiato durante un pranzo. Berk ha negato le accuse. Poi, però, in seguito a un’indagine interna, l’associazione ha proposto a Brendan Fraser di firmare una dichiarazione nella quale si sosteneva che l’episodio doveva essere ‘preso come uno scherzo e non come un’avance sessuale’. Berk ha inviato una lettera di scuse a Brendan Fraser. Ma l'attore si è rifiutato di accettare quella versione e non ha siglato il documento. In seguito, Berk è rimasto un membro votante della HFPA. Fraser si è ritirato per qualche anno dal mondo dello spettacolo per questo trauma e l’allontanamento da parte dello star system, per cui è sprofondato in depressione. A complicare tutto c’è stata anche la difficile ripresa dopo una serie di interventi chirurgici, tra cui alcuni al ginocchio, alla schiena e alle corde vocali, operazioni che Fraser ha dovuto subire a causa delle pesanti prove fisiche che aveva affrontato sui vari set.

L’ovazione a Venezia, il boicottaggio dei Golden Globe

Quando ‘The Whale’ è stato presentato in anteprima mondiale alla 79esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, a settembre 2022, la pellicola e Fraser sono stati omaggiati con una standing ovation di pubblico e critica di sei minuti. A fronte di quanto successo in passato, Brendan Fraser non ha partecipato all’ultima edizione dei Golden Globe, i riconoscimenti americani per cinema e tv assegnati proprio dall'associazione Hollywood Foreign Press Association, nonostante le nomination ottenute per ‘The Whale’. La cerimonia si è tenuta il 10 gennaio 2023 a Beverly Hills. Fraser aveva ricevuto una nomination come Migliore Attore, ma aveva annunciato che non si sarebbe presentato. ‘Non parteciperò ai Golden Globe… a causa della storia che ho con loro’, aveva fatto sapere l’attore. ‘Mia madre non ha cresciuto un ipocrita. Si possono dire un sacco di cose su di me, ma questo proprio no’.

Il discorso agli Oscar, la sua rinascita e Martin Scorsese

Agli Oscar 2023, nella notte tra il 12 e il 13 marzo 2023, Brendan Fraser ha ricevuto il premio come Migliore Attore Protagonista per ‘The Whale’, spuntandola su l'altro favorito, Austin Butler, protagonista di ‘Elvis’. Quando Jessica Chastain e Halle Berry hanno proclamato Fraser come vincitore della categoria in cui era stato nominato, l’attore è salito sul palco visibilmente emozionato e incredulo. Ha ringraziato l’Academy e chi ha creduto in quella pellicola coraggiosa, come l’ha definita, estendendo dunque il ringraziamento a tutto il cast del film. Girare ‘The Whale’, ha spiegato Fraser, è stato un po’ come fare una spedizione sul fondo dell’Oceano. Risalire è stato possibile anche per merito di coloro che gliel’hanno permesso. Fraser ha nominato anche i suoi figli. Dopo la sua rinascita e la rivalsa coronata dall’Oscar, l’attore ha specificato che il suo non è tanto un ‘ritorno’, quanto una ‘reintroduzione’ nel mondo del cinema. Nel futuro di Fraser dovrebbe esserci ‘Killers of the Flower Moon’, un poliziesco western che sarà diretto da Martin Scorsese.