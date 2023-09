Chi è Benedetta Porcaroli, da ‘Baby’ a Venezia con ‘Enea’

Una delle attrici emergenti più in vista dell’attuale panorama italiano è Benedetta Porcaroli. Ha solo 25 anni, ma alle spalle ha già un percorso di tutto rispetto, ricco di successi. Di recente l’abbiamo vista all’ottantesima Mostra del Cinema di Venezia.

‘Enea’

Nel film ‘Enea’ diretto da Pietro Castellitto, infatti, la Porcaroli ha rivestito il ruolo di Eva, di cui si innamora il protagonista, lo stesso Castellitto, nei panni del personaggio omonimo del titolo del lungometraggio. Per Castellitto junior, figlio di Sergio Castellitto, anch’egli nel cast, e della scrittrice Margaret Mazzantini, si trattava della seconda volta al Festival della Laguna, dopo l’esordio nel 2020 con ‘I predatori’, premiato nella sezione Orizzonti per la sceneggiatura.

‘Il Gattopardo’

Dopo la presentazione di ‘Enea’ nella cornice internazionale di Venezia, Benedetta Porcaroli è tornata sul set della serie ‘Il Gattopardo’, le cui riprese, girate soprattutto in Sicilia e in parte a Roma, sono ormai prossime alla conclusione. Accanto a lei, in questo progetto, c’è anche Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, nel ruolo di Angelica Sedara. Kim Rossi Stuart è Don Fabrizio, principe di Salina. Tancredi Falconeri è Saul Nanni, il nipote di Fabrizio. La Porcaroli è Concetta, la cugina, innamorata di lui in gran segreto.

Biografia

Benedetta Porcaroli è di Roma. È nata nella capitale nel giugno del 1998. I primi passi nel mondo dello spettacolo li ha mossi a partire dal 2015 in tv, nella serie della Rai ‘Tutto può succedere’. L’anno seguente l’attrice ha debuttato sul grande schermo in ‘Perfetti sconosciuti’ di Paolo genovese, recitando nella parte della figlia di due dei protagonisti, con il volto di Kasia Smutniak e Marco Giallini.

‘Baby’

La Porcaroli è diventata popolare soprattutto a partire dal 2018, quando si è calata nel ruolo di Chiara in ‘Baby’, la serie di Netflix ispirata allo scandalo delle baby squillo nel quartiere dei Parioli di Roma. La trama delle tre stagioni ruota attorno a un gruppo di adolescenti, tra cui la stessa Chiara e Ludovica (Alice Pagani), provenienti da famiglie benestanti romane e coinvolte in una rete di prostituzione minorile. La serie esplora le loro vite complesse, i loro rapporti familiari e sociali e le attività illegali in cui Chiara, Ludovica e i loro amici restano invischiati.

‘18 regali’

Nel 2020 l’attrice ha lavorato nel cast del film ‘18 regali’ di Francesco Amato, accanto a Vittoria Puccini. Ha interpretato Anna, figlia di Elisa (la Puccini), che ogni anno, nel giorno del suo compleanno, riceve un regalo lasciato da sua madre. Quest’ultima è morta quando la figlia aveva appena un anno. Raggiunti i 18 anni, la giovane, profondamente segnata dalla perdita prematura della madre, ha un incidente. Per ruolo Benedetta è stata nominata come miglior attrice non protagonista ai David di Donatello e ha vinto il Premio David Giovani nel 2021.

Altri film recenti

Nel 2021 la Porcaroli ha interpretato la difficile parte di Donatella Colasanti nel film ‘La scuola cattolica’ diretto da Stefano Mordini, il quale narra il brutale massacro avvenuto al Circeo. Nel 2022 ha partecipato ad altre pellicole quali ‘L'ombra del giorno’ di Giuseppe Piccioni, ‘Amanda’ di Carolina Cavalli e ‘Il colibrì’ di Francesca Archibugi. È stata coinvolta anche nel ‘Vangelo secondo Maria’ di Paolo Zucca, serie con Alessandro Gassmann che vedremo prossimamente su Sky e in streaming sulla piattaforma NOW.

Vita privata

Dopo una lunga storia con l’attore e regista Michele Alhaique, suo storico fidanzato, la Porcaroli ha avuto una intensa relazione con Riccardo Scamarcio, conosciuto sul set de ‘La scuola cattolica’, durata circa un anno, dal 2021 all’autunno del 2022. Scamarcio, che ha alle spalle un lungo amore con Valeria Golino, dal 2006 al 2018, sembrava tornato dalla moglie, madre di sua figlia Emily, la manager Angharad Wood. All’inizio del 2023 si era parlato di un legame tra la Porcaroli e Pietro Castellitto. Nell’estate del 2023, però, Riccardo e Benedetta sono stati fotografati insieme, alimentando le speculazioni riguardo a una possibile riaccensione della loro relazione. Durante il periodo in cui erano separati, sembra che l'attrice abbia avuto una breve relazione con Pietro Castellitto.