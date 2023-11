Chi è Antonio Fiore, Costabile di Un posto al sole

Antonio Fiore è un attore ed ex ballerino noto per la sua partecipazione ad ‘Amici’, il celebre e amatissimo talent show condotto da più di vent’anni da Maria De Filippi. Di recente il pubblico televisivo ha imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo grazie soprattutto alla sua interpretazione del personaggio di Costabile in ‘Un posto al sole’: scopriamo insieme tutte le curiosità su di lui.

Chi è l’attore Antonio Fiore

Fiore è nato il 10 luglio 1984 a Pagani, in provincia di Salerno, sotto il segno del Cancro, e ha ad oggi 39 anni.

La sua carriera prende ufficialmente il via tra il 2004 e il 2005 proprio grazie al programma di Canale 5 ‘Amici’, dove si presenta come ballerino. All’interno della scuola di spettacolo si dedica all’apprendimento di vari stili di danza tra cui il tango, la danza moderna, la danza classica, ma riesce al contempo anche a perfezionare le sue doti nel canto e nel pianoforte. Nel 2005, dopo la sua esperienza ad ‘Amici’ Fiore dà il via alla sua carriera sul grande schermo, partecipando al cortometraggio ‘Sapone’ diretto da Giuliano Pagliaro.

Nel 2009 l’attore ha partecipato come ballerino al kolossal "NINE", mentre nel 2010 ha ottenuto un ruolo nel film con Johnny Depp e Angelina Jolie ‘The Tourist’. Oltre al cinema, ha anche accumulato una significativa esperienza sui palchi dei più importanti teatri italiani, prendendo parte a numerose produzioni.

Il ruolo in ‘Un posto al sole’ e la vita privata

Nella longeva telenovela di Rai 3 Fiore presta il volto al personaggio di Costabile, il fratello di Speranza (interpretata da Mariasole Di Maio): l’uomo arriva a Napoli insieme al padre Espedito (Antonio Conte), per tenere sotto controllo la sorella e per metterle un po’ i bastoni tra le ruote. Espedito, infatti, detesta l’idea che Speranza possa stare insieme Samuel e, dopo essere sparito a lungo dalla circolazione, torna nel capoluogo campano per chiarire il suo punto di vista, spingendo però la coppia verso una profonda crisi.

Antonio Fiore, che ad oggi su Instagram è piuttosto attivo e vanta oltre 9.000 follower, è attualmente sposato con l’ex ginnasta Fabrizia D’Ottavio che nel 2020 l’ha reso padre della sua figlia primogenita, Maya.