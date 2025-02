Chi è Adriano Pantaleo, Franco in ‘Mina Settembre 3’

Roma, 14 febbraio 2025 – È giunta alle battute finali 'Mina Settembre 3', che si conclude domenica 16 febbraio. La fiction, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, è ambientata a Napoli e vede protagonisti Serena Rossi e Giuseppe Zeno affiancati da Christiane Filangieri, Chiara Russo, Marisa Laurito, Rosalia Porcaro, Erasmo Genzini e Ludovica Nasti. Tra gli interpreti c'è anche Adriano Pantaleo, nel ruolo di un assistente sociale, Franco. Sul set di 'Mina Settembre 3' l'attore aveva con sé anche sua figlia Margherita, nei panni di una delle bambine avute da Simona, la madre che Viola ha ritrovato, dopo una vita cresciuta da sola. Franco, invece, ha il compito di valutare se Mina e Domenico sono idonei a diventare genitori adottivi di Viola. Ma negli episodi centrali di questa terza stagione le cose si sono complicate non poco, per tutti quanti…

Gli esordi di Adriano Pantaleo

Adriano Pantaleo ha esordito al cinema giovanissimo con i film ' Io speriamo che me la cavo ' di Lina Wertmüller con Paolo Villaggio, e 'Ci hai rotto papà' di Castellano e Pipolo con un altrettanto giovane Elio Germano nel cast. È poi diventato molto popolare interpretando il ruolo di Spillo nelle due stagioni della miniserie tv 'Amico mio' (1993 e 1998), con Massimo Dapporto, con il quale è tornato a lavorare nelle due stagioni di 'Casa famiglia' (2001 e 2003). Sempre nel 2003 ha interpretato anche il ruolo di Pino, un giovane barista, nella serie tv ' Il bello delle donne '.

Ultimi progetti

Nel 2008 ha debuttato a teatro con lo spettacolo ' Gomorra ', tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Successivamente, ha preso parte alle tre stagioni della serie 'Tutti pazzi per amore' (2008, 2010, 2011), interpretando Gennaro Capone, uno dei pallanuotisti allenati da Paolo (Emilio Solfrizzi). In 'Nero a metà 3', nel 2022, è entrato a far parte del commissariato nei panni di Ciro Santillo, un giovane e vivace agente napoletano trentenne, proveniente dal commissariato Monti. Allegro e un po' impiccione, Santillo ha ereditato da Marco Cantabella la gestione dell'agenda di Carlo Guerrieri, un compito tutt'altro che semplice, vista la sua abilità nell'evitare scartoffie e impegni istituzionali. Tuttavia, Ciro è determinato a diventare il suo punto di riferimento, trasformandosi dalla presenza ingombrante in un elemento indispensabile della squadra.