Chi Antonio Milo, Maddaloni in ‘Clan – Scegli il tuo destino’

Clan – Scegli il tuo destino è una serie italiana disponibile in streaming su Raiplay e composta da 23 episodi nella prima stagione, uscita il 23 maggio 2024. La serie è basata sul romanzo O Maé - Storia di Judo e di camorra di Luigi Garlando che, a sua volta, è stato ispirato alla storia vera della palestra di Gianni Maddaloni a Scampia (Napoli). Tra i protagonisti principali c’è Antonio Milo che interpreta proprio Gianni Maddaloni "'O Maé".

Chi è Antonio Milo

Antonio Mio è nato il 4 maggio 1968 a Castellammare di Stabia ed è diventato un volto noto nel teatro ma anche nel settore del cinema e della televisione. Sono numerose le opere di Pirandello nelle quali ha partecipato, da ‘La giara’ a ‘L’imbecille’, passando anche per l’impegnativo ‘Otello’ di William Shakespeare.

Per quanto riguarda il mondo del piccolo schermo, il suo debutto è stato con La squadra, fiction trasmessa su Rai 3, in un episodio della prima serie e in due episodi della quarta stagione. Dopo aver fatto da guest star in altri fiction dello stesso genere – da Carabinieri a Distretto di polizia – è stato tra i protagonisti di Gente di mare, fiction trasmessa su Rai 1 dal 2005 al 2007. A questo impegno poi ne sono seguiti anche molti altri: Assunta Spina, miniserie diretta da Riccardo Milani, La nuova squadra (dal 2008 al 2011) e Sotto copertura, trasmessa su Rai 1 nel 2017. Nel mentre, è apparso in celebri produzioni come Il commissario Montalbano (nell’episodio Una voce di notte, uscito nel 2013), Gomorra – La serie (nel primo episodio della prima stagione) e Un passo dal cielo (15esimo episodio della terza stagione). Da, 2015 al 2017 era nel cast de Il paradiso delle signore per poi far parte anche dell’ambizione (e di successo) progetto legato alla trasposizione de L’amica geniale, in grado di riscuotere attenzione e plauso anche in terra americana. Tra gli ultimi impegni televisivi, non possiamo non citare Il commissario Ricciardi (che ha esordito nel 2021). Parlando del personaggio del brigadiere Raffaele Maione, che lo vede coprotagonista accanto a Lino Guanciale, ha dichiarato: “Mi sono trovato avvantaggiato perché avevo letto l’opera di Maurizio De Giovanni e già leggendolo lo immaginavo nelle movenze e negli incontri con Bambinella. È un personaggio che crea subito empatia”.

Seguono, poi, Resta con me (fiction andata in onda su Rai 1 nel 2023) e la recentissima Clan – Scegli il tuo destino, disponibile in streaming su Raiplay.

Per il cinema, invece, il debutto è avvenuto con Pupi Avati nel 2021 nella pellicola I cavalieri che fecero l’impresa e accanto a Claudio Bisio nelle commedie Benvenuto Presidente e Bentornato Presidente, usciti nelle sale rispettivamente nel 2013 e nel 2019. L’ultimo titolo per il grande schermo risale al 2022 ed è Rosanero per la regia di Andrea Porporati.

Non si hanno informazioni sulla sua vita privata. L’attore appare molto riservato sulla sua sfera personale e, sul suo profilo Instagram ufficiale – che vanta ben 17.000 followers – appaiono spesso immagini relative alla sua professione e fotografie accanto a colleghi sul set.