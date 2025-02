‘Che Dio ci aiuti 8’ debutta il 27 febbraio 2025 su Raiuno

Roma, 26 febbraio 2025 – Giovedì 27 febbraio 2025 è prevista la prima puntata dell’ottava stagione della celebre serie tv ‘Che Dio ci aiuti’, una delle fiction più amate dal pubblico italiano. Che cosa vedremo nella nuova stagione? Ecco alcune anticipazioni.

Trama e cast 2025 di “Che Dio ci aiuti 8”

Suor Costanza ci sarà? Sì. In realtà si tratta di un’autentica sorpresa perché il personaggio non avrebbe dovuto essere presente nel cast 2025. L’attrice Valeria Fabrizi, che interpreta Suor Costanza, per amore del pubblico è riuscita a mantenere il personaggio. In sede di intervista, infatti, ha dichiarato: “Ho convinto tutti che, senza di lei, il pubblico ci sarebbe rimasto veramente male. Alla fine eccomi qui”.

Uno dei cambiamenti importanti della fiction, che coinvolgeva il personaggio di Suor Costanza, madre superiora di un convento di Assisi, riguarda la location. Le nuove vicende, infatti, sono ambientate nella capitale, all’interno di una casa famiglia di Roma.

Suor Azzurra (Francesca Chillemi) proprio al termine dell’ultima stagione della fiction, aveva finalmente preso i voti. Tuttavia, l’esistenza immaginata nella tranquilla atmosfera del convento degli Angeli Custodi di Assisi, è destinata a essere rivoluzionata. A Suor Azzurra viene chiesto di lasciare Assisi per un incarico con le ragazze della romana “La Casa del Sorriso”. Si tratta di una svolta che non mancherà di suscitare emozioni profonde e sfide, perché ora la giovane suora dovrà mantenere il suo ruolo fra ragazze della sua stessa età, fra sogni di gioventù, difficoltà, drammi esistenziali e familiari.

Nel cast della nuova stagione di ‘Che Dio ci aiuti’ sono presenti Elena Sofia Ricci, nei panni di Suor Angela e Giovanni Scifoni, che interpreta Lorenzo Riva, direttore della casa-famiglia, il quale grazie all’aiuto delle suore cercherà di salvare la struttura dalla chiusura.

Nelle nuove puntate Lorenzo è uno stimato psichiatra, la cui moglie è deceduta in un incidente. Il direttore della struttura è padre di due figli: Pietro (Tommaso Donadoni) e la piccola Giulia (Gaia Bella), detta GiuliaBum per la tendenza a inciampare continuamente.

Fra le vicende della serie vedremo Cristina (Ambrosia Caldarelli), nei panni di una sedicenne incinta sfiduciata verso il mondo, Olly (Ludovica Ciaschetti), afflitta da un lutto, Melody (Bianca Panconi), in fuga da una relazione violenta. Attraverso i volti delle giovani della fiction a essere evocata è la storia di molte donne e ragazze dei fatti di cronaca: una trama che promette di coinvolgere gli spettatori con empatia e trasformarsi in un’occasione di riflessione sulla vita e sull’attualità.

Dove e quando vedere ‘Dio ci aiuti 8’

La prima puntata della stagione 8 della fiction ‘Che Dio ci aiuti’ va in onda in prima serata su Rai 1 dalle 21.30 giovedì 27 febbraio. La serie potrà essere seguita ogni giovedì in diretta tv e streaming: tutti gli episodi sono disponibili su RaiPlay e possono essere recuperati in ogni momento.