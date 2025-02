Chi è Charlie Plummer, Telemaco nel film ‘Itaca. Il ritorno’

Itaca. Il ritorno è un film del 2024, con la regia di Uberto Pasolini, disponibile nei cinema italiani a partire dal 30 gennaio 2025. La pellicola è stata presentata in anteprima al Toronto International Film Festival nel settembre dello scorso anno prima di uscire nelle sale americane il 6 dicembre. Settimane dopo è avvenuta la distribuzione italiana. Il progetto è liberamente tratto dagli ultimi canti dell'Odissea e ripercorre l'arrivo di Odisseo a Itaca dopo vent'anni di assenza, lo scontro con i proci e il ricongiungimento con Penelope. Tra i protagonisti – oltre a Ralph Fiennes e Juliette Binoche - c’è Charlie Plummer, tra gli attori più quotati degli ultimi anni, nei panni di Telemaco.

Charlie Plummer, la carriera e la vita privata dell’attore

Charlie Faulkner Plummer – questo il suo nome completo all’anagrafe – è nato il 24 maggio 1999 e ha iniziato la sua carriera come attore fin da quando era solamente un bambino, per alcuni cortometraggi, e ha fatto il suo esordio cinematografico nel dramma di David Chase, ‘Not Fade Away’, prima di ottenere il ruolo di protagonista in ‘King Jack’ (2015). Un paio d’anni dopo, nel 2017, ha ottenuto una maggiore fama grazie al ruolo di John Paul Getty III nel thriller di Ridley Scott ‘Tutti i soldi del mondo’ per poi vestire i panni di un adolescente problematico nel dramma di Andrew Haigh, ‘Lean on Pete’.

Proprio grazie a questa sua interpretazione ha vinto il Premio Marcello Mastroianni come miglior attore giovane.

Nel 2018, Charlie Plummer è stato scelto nel cast della pellicola drammatica di Joshua Leonard ‘Caccia al mostro’. L’anno seguente ha recitato nel film d'esordio di Nabil Elderkin, ‘Gully’.

L’attore non ha disdegnato nemmeno ruoli per il piccolo schermo. Dal 2011 al 2013 è stato nel cast della serie ‘Boardwalk Empire’, ambientata ad Atlantic City, nel New Jersey, durante il proibizionismo degli anni '20.

Per due anni, dal 2013 al 2015, ha fatto parte di ‘Granite Flats’. La serie è ambientata in una piccola città del Colorado nei primi anni '60 durante la Guerra Fredda e racconta la storia di alcuni cittadini della città mentre si verificano circostanze misteriose e potenzialmente pericolose. In seguito ha attirato l’attenzione della critica grazie alla miniserie ‘Looking for Alaska’, basata dal romanzo omonimo del 2005 di John Green. Dopo che un adattamento cinematografico fu ripetutamente ritardato dalla Paramount Pictures, Hulu raggiunse un accordo e ordinò una serie limitata di otto episodi. I protagonisti principali furono Charlie Plummer e Kristine Froseth, rispettivamente nei ruoli principali Miles Halter e Alaska Young. Fu un successo di pubblico e critica che diede ancora ulteriore risonanza alla carriera di attore di Plummer.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Charlie Plummer vive a New York City ed è vegetariano. Prima di intraprendere la carriera di attore a tempo pieno, aveva pensato di abbandonare la recitazione per lavorare come direttore generale di una squadra di football a causa della forte passione che nutre per questo sport. Ma, visti i risultati ottenuti ad appena 26 anni, probabilmente non ha rimpianti.