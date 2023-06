Il ritorno di ‘Centovetrine’ e ‘Vivere’: dal 15 giugno su Mediaset Infinity

Il pubblico lo chiedeva da tempo. E, a breve, sarà accontentato. Dopo il grande successo dei primi anni Duemila, si preparano a sbarcare su Mediaset Infinity le soap italiane ‘Vivere’ e ‘Centovetrine’. Le stagioni complete saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma digitale dal 15 giugno.

In streaming

Da quella data, ogni mese farà parte del catalogo di Mediaset Infinity una nuova stagione di ognuna delle due soap opera. Si tratta, complessivamente, di 9 stagioni di ‘Vivere’ e di 15 per ‘Centovetrine’.

‘Vivere’

Le trame degli episodi di ‘Vivere’, trasmessa su Canale 5 dal marzo 1999 fino al maggio 2008, sono incentrate sulle storie di alcune famiglie attorno alla cittadina di Como e all’iconico lago del territorio, il Lario. In particolare, la serie ha preso le mosse da tre casate: la famiglia Gherardi, proprietaria di un fiorente setificio, i Bonelli, ristoratori e gestori dell’omonima locanda, i De Carolis-Falcon, facoltosi medici. I protagonisti e altri personaggi – tra cui commissari, poliziotti, infermieri, operai, parrucchieri – si uniscono e si dividono alternativamente in intrecci all’insegna di amori, amicizie, gelosie, rivalità, intrighi. Per gli utenti abituali di Mediaset Infinity e per chi si appresta a usare la piattaforma per questa occasione, online sono già disponibili le prime 228 puntate.

Cast

Gli episodi sono stati diretti da Maurizio Dell'Orso e Isabella Leoni. Celebri attori italiani e personalità del mondo dello spettacolo sono passati da ‘Vivere’, in particolare Fabio Mazzari, Giorgio Biavati, Elisabetta De Palo, Fiorenza Marchegiani, Edoardo Siravo, Sara Ricci, Lorenzo Ciompi, Francesca Bielli, Veronica Logan, Beatrice Luzzi, Alessandro Preziosi. C’erano anche Adolfo Lastretti, morto nel 2018, e Paolo Calissano, prematuramente scomparso nel 2021.

‘Centovetrine’

Un altro grande successo del gruppo televisivo di Cologno Monzese è stato anche ‘Centovetrine’, con oltre 3.300 episodi trasmessi dal 2001 al 2016 principalmente su Canale 5, al netto di un breve periodo anche su Rete 4. A dare il titolo alla soap ambientata questa volta a Torino è un immaginario centro commerciale del capoluogo piemontese dove si incrociano i destini di personaggi che ruotano attorno ai negozi e alla holding finanziaria Ferri. Anche in questo caso non mancano le carte vincenti per una fiction popolare: amori, passioni, tradimenti, abbandoni, ritorni di fiamma, ma anche vendette, lotte per il potere, scontri tra parenti. Da giovedì 15 giugno su Mediaset Infinity si potrà rivedere tutta la prima stagione.

Attori

Da ‘Centovetrine’ sono passati volti molto noti e amati dal pubblico italiano come Roberto Alpi, Pietro Genuardi, Daniela Fazzolari, Camillo Milli (scomparso nel 2022), Elisabetta Coraini, Marianna De Micheli, Raffaella Bergé, Roberto Farnesi, Alex Belli, Anna Safroncik, Flavio Montrucchio. I principali registi di ‘Centovetrine’ sono stati Pepi Romagnoli e Michele Rovini.

Le sigle

Indimenticabili le sigle di entrambe le soap, che le hanno rese ulteriormente iconiche agli occhi (e alle orecchie) degli spettatori. In apertura di ‘Vivere’ c’era ‘Canto largo’ con la voce di Mina, tratta dall’album ‘Olio’. ‘Centovetrine’ è invece rimasta associata, nell’immaginario collettivo, a ‘La storia mia con te’, cantata da Gianni Morandi (il brano è stato scritto da Eros Ramazzotti).