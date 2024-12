‘C'è ancora domani’ mania tutto su Paola Cortellesi, farà altri film?

Uscito nelle sale più di un anno fa, “C’è ancora domani” continua la sua corsa inarrestabile di successo e consensi. Era il 26 ottobre 2023 quando l’esordio alla regia di Paola Cortellesi – protagonista della pellicola insieme a Valerio Mastandrea – sbarcava nei cinema italiani. Dopo essere stato presentato in anteprima come film di apertura alla Festa del Cinema di Roma, l’opera prima dell’attrice iniziava il suo lungo viaggio che ne avrebbe decretato l’acclamazione assoluta.

Il successo del film (uscito anche in Francia e nel Regno Unito)

Il film è stato il maggior successo del 2023. In totale i biglietti venduti sono stati 5.448.552 con un incasso totale di 36.841.823 €. Nella stagione 2023/2024 si è piazzato al secondo gradino della stagione dopo il film d'animazione della Pixar “Inside Out 2”. A oggi, grazie ai mesi di programmazione, ha toccato quota 49,5 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, è uno dei film italiani dai maggiori incassi della storia.

Visto il clamore nazionale e mediatico, si sono aperte le porte anche di numerosi altri Paesi dove la pellicola è stata poi distribuita. Pochi mesi fa, a marzo, è stato reso disponibile anche in Francia, dove ha incassato in tutto 4.706.376 $, di cui 800.000 nel solo fine settimana d'esordio (a partire dal 13 al 17 marzo). Ad aprile, invece, il film è stato reso disponibile nelle sale del Regno Unito, registrando un incasso di 117034 $ nel fine settimana d'esordio (dal 26 al 28 aprile), piazzandosi al 13esimo gradino.

Ma sono molti altri i Paesi dove “C’è ancora domani” è stato rilasciato nelle sale. A inizio anno è stato visto in Svezia, Marocco, Paesi Bassi, Austria, Argentina, Spagna e Portogallo. Poche settimane fa, il 28 novembre, è uscito in Australia e Nuova Zelanda mentre il 25 dicembre di quest’anno farà il suo debutto anche in Norvegia. Non si ferma, nonostante sia passato più di un anno, il successo del film che macina consensi non più solo in Italia.

La pellicola, inoltre, ha ottenuto anche quest’anno il Biglietto d’Oro, diventando il primo caso di doppia vittoria consecutiva in tutte le 47 edizioni della manifestazione organizzata dall’ANEC in collaborazione con l’ANICA.

Trama del film e l’attesa per un nuovo progetto da regista

Il film è ambientato a Roma, nella seconda metà degli anni Quaranta. Delia (interpretata da Paola Cortellesi) ha esclusivamente i ruoli di moglie e madre, mentre il marito Ivano è il capofamiglia. Il fidanzamento della primogenita, con un ragazzo proveniente dal ceto borghese, provoca agitazione in famiglia. Quando Delia riceve una misteriosa lettera, la donna è determinata a cambiare i ruoli prestabiliti, sognando e immaginando un futuro migliore.

Visto il grande successo dell’esordio alla regia di Paola Cortellesi – oltre ai successi dei film da lei interpretati – c’è molta curiosità e attesa su quello che sarà il suo secondo progetto. Ci vorrà ancora tempo prima di sapere quale sarà la storia e il titolo della pellicola ma sicuramente non si interromperà con “C’è ancora domani” la sua carriera di regista. Parlando con Fabio Fazio, ospite a “Che tempo che fa”, Paola ha scherzato dicendo di sentire molta ansia e pressione e che “non ci sarà un secondo film ma si passerà direttamente al terzo!”.