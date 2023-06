Barbie, la Malibu Dreamhouse del film su Airbnb: come partecipare al concorso

Malibu Dreamhouse apre le porte al “mondo reale”, come direbbe Margot Robbie, la bionda protagonista del film ‘Barbie’. È approdata su Airbnb la villa rosa shocking che ha ispirato le scene dell’ultimo lavoro cinematografico di Greta Gerwig, atteso nelle sale italiane dal prossimo 20 luglio. E mentre Greta, la regista più femminista di Hollywood, ha accettato la sfida di trasformare il mondo patinato di Barbie a misura di umana imperfezione, sulla spiaggia di Malibù è iniziato il conto alla rovescia per accogliere i primi turisti. Il 17 luglio, alle 19 ora italiana, la piattaforma di case in affitto apre le prenotazioni per un soggiorno nella ‘casa da sogno di Barbie’ (riprendendo un vecchio slogan della Mattel), per l’occasione resa ancora più irreale con una cascata di vernice rosa e un massiccio intervento di ristrutturazione, o forse meglio dire ‘makeup’. Ma non solo. Airbnb lancia un concorso per un soggiorno a prezzo speciale nel magico mondo di Barbie.

La location

Tutto è rosa nell'incredibile Malibu Dreamhouse, perfettamente ricreata a misura di Barbie. Nonostante si favoleggi che Greta Gerwig abbia esaurito le scorte mondiali di vernice rosa shocking per dipingere gli scenari del film, i proprietari della villa hanno aggiunto altro colore per rendere ancora più irreale la location di Malibu Beach. Dal letto rotondo circondato dagli oggetti di Barbie e Ken (che per l’occasione è diventato cowboy) all’armadio pieno di improbabili vestiti che perfino la bellissima Margot Robbie faticherebbe a indossare. Per non parlare della piscina della villa, un lungo rettangolo di acqua con tre lettere galleggianti a formare la scritta Ken (tanto per non essere autorefenziali).

La Malibu Dreamhouse di Barbie su Airbnb

Il concorso e il mistero dell’host

“Chi non ha mai sognato di riuscire ad entrare nella casa di Barbie e vivere con lei una giornata nella celebre Malibu Dreamhouse?”, si legge sulla pagina dedicata di Airbnb, “i vostri sogni di bambini diventano realtà e la famosa casa rosa shocking nel cuore di Malibu diventa un alloggio a grandezza reale, che apre le sue porte per 2 notti a 4 fortunati viaggiatori”. Essere come Barbie non è certo economico, tant’è che al momento l’host della Malibu Dreamhouse non ha ancora pubblicato il listino prezzi per soggiornare nella villa del film. "Per celebrare l'attesissima uscita di Barbie nelle sale, solo il 21 luglio Ken invita due fortunati ospiti a soggiornare nella nuovissima Malibu DreamHouse in tutto il suo splendore Kendom”, recita la pagina americana della casa che (alla faccia del femminismo) ‘sfratta’ di casa Barbie e incorona Ken come host. A ridare lo scettro a Barbie è la pagina italiana della piattaforma, che in occasione del 60esimo compleanno di Barbie decreterà quattro vincitori che “potranno prenotare al costo di 55 euro a notte la casa di Barbie, per festeggiare il suo 60° compleanno e vivere un’esperienza a tutto tondo nei panni della celebrare l’icona del potere femminile”. E si, perché secondo la favola inventata dalla piattaforma, Barbie avrebbe “comprato la Dreamhouse prima ancora che le donne avessero il diritto di aprire il proprio conto in banca e oggi, come sempre al passo con i tempi, è felice di entrare a far parte della community di host Airbnb”.

La lite con Mattel

Barbie in chiave femminista? Forse si, stando alla scelta della regista Greta Gerwig, che già nel 2019 aveva girato ‘Piccole donne’ mettendo in luce il potere e le scelte delle sorelle del romanzo di Louisa May Alcott. Quel che appare certo, al momento, è la sfuriata tra la regista e la protagonista del film della Warner Bros, Margot Robbie, con la Mattel. Il presidente Richard Dickson è infatti volato a Londra per discutere di una scena del film (per ora rigorosamente top secret) ritenuta ‘off-brand’ per l'azienda. La regista e la sua star hanno convinto Dickson a mantenere la scena nel film, interpretandola per lui dal vivo sul set. Prima di iniziare le riprese, la regista aveva incontrato il Ceo dell’azienda: "In quel primissimo incontro, abbiamo fatto capire a Ynon che onoreremo l'eredità del loro marchio, ma se non riconosciamo certe cose, se non lo diciamo noi, lo dirà qualcun altro", aveva detto Robbie. Vedremo una ‘bambola’ tutta luci e ombre? Sicuramente si. D’altronde, come recita il traile: “Se ami Barbie, questo film è per te. Se odi Barbie, questo film è per te”.

Barbie, un personaggio difficile: ecco perché

Muoversi come una Barbie non è stato facile per Margot Robbie, forse è il caso di dire che interpretare la bambola più famosa del mondo non è proprio un gioco da ragazzi. Ha richiesto una buona dose di professionismo e tanto allenamento fisico, soprattutto a cominciare dalla camminata in punta di piedi, come una vera Barbie. Nel trailer del film – che ha letteralmente fatto impazzire le fan – Margot sfila i piedi dai tacchi a spillo appoggiandoli a terra nell’innaturale postura della bambola, quasi in punta ma non proprio. La scena ha richiesto otto riprese. Margot ha dovuto aggrapparsi a una barra per mantenere i piedi flessi, senza controfigura. "Non mi piace davvero quando qualcun altro fa le mie mani o i miei piedi in una scena”, ha detto l’attrice.