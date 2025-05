Genovesi, Rai Kids: “Vogliamo il ritorno della gloriosa tv dei ragazzi”. Tutti i premi di Cartoons on the Bay

Pescara, 31 maggio 2025 – Sul palco di Cartoons on the Bay (il festival organizzato dalla Rai a Pescara),il neo direttore di Rai Kids Roberto Genovesi si presenta al settore dell’animazione con un discorso molto diretto, in cui la parola chiave è “discontinuità”. Con l’annuncio di un lavoro per “il ritorno della gloriosa tv dei ragazzi”, cercando di “aggredire” anche il target degli adolescenti e pre-adolescenti”, oltre a quelli dei più piccoli.

Genovesi, direttore di Cartoons on the Bay dal 2009, abbandona questo incarico per il nuovo compito di direttore di Rai Kids.

Il direttore sottolinea la debolezza dello “storytelling” (l’arte della narrazione) delle produzioni italiane, mentre il punto di forza è quello visuale, dell’immagine. “Ai produttori chiedo progetti articolati, nativamente crossmediali e transmediali, predisposti al licensing e al merchandising, a garanzia di competitività”. Un invito a ragionare su storie originali, anticipando i trend e proponendo idee innovative sia dal punto di vista tecnologico che narrativo.

I premi della giuria internazionale

L’Italia si aggiudica tre Pulcinella Awards nella 29esima edizione di “Cartoons On The Bay” 2025, La giuria internazionale - formata da Noah Falstein, Patricia Hidalgo, Irene Pothecary-Huse, Vicky Schroderus, Pierre Siracusa - ha voluto assegnare una menzione speciale al programma “Birds & bees: feelings of love”, diretto da Pauline Brunner, Maxime Gridelet, Marion Verlé, come un ottimo esempio di programma che, con un linguaggio corretto e immagini poetiche, promuove l’educazione alla sessualità e all’affettività.

Pulcinella Award Preschool Tv Series (2-4 anni) a “Tiny toot”, Danimarca, diretto da Maria Mac Dalland, “per la capacità di offrire una ventata di freschezza, un’animazione colorata e originale e un tocco simpatico nella narrazione, rivolto con la giusta chiave al target dei più piccoli”.

Pulcinella Award Upper Preschool Tv Series (4-6 anni) a “Lena's farm: a pain in the butt”, Germania, diretto da Elena Walf, “per il suo design meraviglioso e originale, una storia dolce e allegra che coinvolge il pubblico senza bisogno di dialoghi, e un ottimo utilizzo della musica classica. Grazie a questi elementi, la serie si presta perfettamente alla visione in famiglia”.

Pulcinella Award Kids Tv Series (7-11 anni) a “Belfort & Lupin”, Francia, diretto da Philippe Vidal, con questa motivazione: “La serie tv è scritta e animata in modo eccellente ed è in grado di raccontare in modo coinvolgente le avventure di un gruppo di amici.

Pulcinella Award Youth Tv Show (+11anni) a “Jorel's brother”, Brasile, diretto da Juliano Enrico. La Giuria ha spostato il titolo in questa categoria e lo ha premiato per essere perfettamente indirizzato a un pubblico giovane. “Grazie a un'animazione brillante e a un ritratto ironico della famiglia, lo show conquista il suo target con un approccio surreale, creando uno spazio ideale per una narrazione efficace”.

Pulcinella Award Interactive Multimedia Work a “Indiana Jones and the great circle”, Svezia, diretto da MachineGames, “per l'incredibile animazione in CGI, gli effetti speciali perfettamente integrati con la narrazione e il forte coinvolgimento nell'avventura”.

Pulcinella Award Live Action tv series or hybrid a “Crush-The story of Matilde”, Italia, diretto da Raffaele Androsiglio e prodotto da Stand by me in collaborazione con Rai Kids. “Questa serie coraggiosa accende i riflettori su un tema di rilevanza internazionale e importante da raccontare: come mantenere il focus su sé stessi e sulla realtà, senza lasciarsi influenzare all'interno di una relazione. Adatto alla visione in famiglia e recitato con autenticità”.

Pulcinella Award Pilot tv series a “The soldier of Crimson Mountain”, Italia, diretto e prodotto da Danila Trapani. “La storia romantica, l’alta qualità e lo stile cinematografico dell’animazione hanno colpito la giuria, che ha apprezzato anche il fatto che il progetto è basato su una collezione di libri”.

Pulcinella Award Short films a “Dagon”, Italia, diretto da Paolo Gaudo e prodotto da Emma Film, “per l'impressionante qualità dell'animazione, una narrazione efficace e un'ottima regia”.

Premi della giuria dei lungometraggi

La Giuria dei lungometraggi della 29esima edizione di “Cartoons On The Bay” – formata da Rob Minkoff (regista de “Il Re Leone”), Alberto Rigoni (Head of Content and Productions di Lucca Crea, società che organizza Lucca Comics), Flavio Natalia (direttore di “Ciak” e “ciakmagazine”) ha assegnato il Pulcinella Award Best Animated Feature Film a “A boat in the garden”, Lussemburgo, diretto da Jean-François Laguionie, che “con la sua incredibile narrazione e contenuti avvincenti, è un film che davvero tutti possono apprezzare”. Il film lussemburghese vince anche il Ciak D’Oro con questa motivazione: “Un film innovativo e geniale, che rappresenta un vero successo nel mondo della cinematografia”.

Menzione Speciale Best Screenplay a “Link click: bridon arc”, Cina, diretto da Haolin, che “con la sua sceneggiatura, si distingue per l’efficace padronanza della narrazione”.

Menzione Speciale Best Director a “Memory hotel”, Germania, diretto da Heinrich Sabl, “per la sua narrazione coinvolgente, l'eccezionale esecuzione cinematografica e le immagini visive accattivanti”.

Menzione Speciale Best Animation a “The light of Aisha”, Spagna, diretto da Shadi Adib. “Per la sua animazione divertente e creativa, questo film stimola l’immaginazione dello spettatore”.

Menzione Speciale Best Soundtrack a “Bartali’s bicycle”, Italia, diretto da Enrico Paolantonio e prodotto da Lynx Multimedia Factory in collaborazione con Rai Kids. “Per la sua straordinaria fusione di musica e narrazione, quest’opera si distingue per la sua forza emotiva e la rilevanza sociale”.

Targa Renato Pallavicini a “Balentes”, Italia, diretto da Giovanni Columbu e prodotto da Luches, “per la sua rappresentazione coinvolgente degli eventi storici attraverso una prospettiva investigativa avvincente”.