Al Cartoon Movie 2025: l’ultimo soldato giapponese per “l’esordio” di Werner Herzog

Bordeaux, 11 marzo 2025 – C’è sempre una prima volta e al Cartoon Movie di Bordeaux è andato in scena l’esordio di Werner Herzog nell’animazione. Alla rassegna europea dedicata ai progetti di lungometraggi animati è stato presentato quello di “The Twilight World”, film in fase di ideazione da parte del famoso regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, scrittore, attore e documentarista tedesco.

Si tratta di una coproduzione franco-tedesca tra Psyop Media Company Germany e Sun Creature France. Basato sull'omonimo romanzo di Herzog, il film segue la storia vera dell'ufficiale dei servizi segreti della Seconda Guerra Mondiale. Hiroo Onoda, l'ultimo soldato giapponese ad arrendersi, che ha continuato a combattere una guerra personale e fittizia nella giungla delle Filippine per 30 anni.

Herzog (che non era presente a Bordeaux) così parla del suo progetto: “Ho sempre pensato che la storia di Hiroo Onoda, che ha vissuto quasi 30 anni in una giungla tra sogni febbrili e realtà, fosse più adatta alla letteratura che al cinema. Per questo ho scelto inizialmente di raccontarla attraverso un romanzo. Tuttavia, quando i produttori di Psyop mi hanno proposto di adattarla in un film d’animazione, ho compreso il potenziale straordinario di questo mezzo per narrare la storia in un modo visivamente avvincente e immaginifico.